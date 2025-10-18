Auswanderin will zweites Baby, doch Mann stellt sich quer: "Jetzt fängt sie an da rumzuschrauben"
Palma de Mallorca - Tamara (33) und Marco Gülpen (61) lieben ihr Leben auf Mallorca: Sie sind Eltern eines Sohnes (6) und betreiben eine Pension an der Playa de Palma. Doch die Auswanderin wünscht sich noch ein zweites Kind. Damit eine erneute Schwangerschaft klappt, würde sie auch künstlich nachhelfen. Ihr 28 Jahre älterer Gatte hält davon aber wenig.
Weil Tamara am polyzystischen Ovarialsyndrom (kurz PCOS) leidet, hat sie keinen regelmäßigen Zyklus und leidet an extremen Stimmungsschwankungen. Bei der Hormonstörung, die meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr entsteht, ist die Funktion der Eierstöcke gestört. Das führt mitunter zu erhöhter Testosteron-Bildung.
Schon bei ihrem ersten Sohn Giulio erhielt die 33-Jährige hormonelle Spritzen, die den Eisprung künstlich auslösen. Auch jetzt wäre Tamara nicht abgeneigt, wieder künstlich nachzuhelfen. Marco dagegen findet die Experimentierfreudigkeit seiner Frau zu übertrieben.
"Jetzt fängt die an da rumzuschrauben und rumzubasteln. Ich finde das furchtbar, so eine Wissenschaft daraus zu machen. Ganz grauenvoll", erzählt der 61-Jährige bei "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca".
Obwohl der gebürtige Nordrhein-Westfale einen künstlichen Eingriff eher ablehnt, wäre er trotzdem froh, noch einmal Vater zu werden.
Tamara versucht noch immer schwanger zu werden
Tamara will vom Ballermann weg
Die Planung des Nachwuchses ist aber nicht das einzige Thema, das Konfliktpotenzial bietet. Seit einigen Jahren lebt die Familie in einer Wohnung direkt an der Playa de Palma. Wegen der Lautstärke und des regelmäßigen Sauftourismus will Tamara jedoch unbedingt in eine ruhigere Gegend ziehen.
"Ich muss ständig aufpassen, dass Giulio nicht in Erbrochenes oder Kondome tritt", ekelt sich die gebürtige Saarländerin. Marco dagegen präferiert wegen der verhältnismäßig günstigen Miete und der Lage, weiterhin dort wohnen zu bleiben. Zudem besteht die Möglichkeit, ihren Sohn in Deutschland einzuschulen.
Eine preiswerte Wohnung an einem anderen Ort zu finden, die den Ansprüchen der beiden Auswanderer entspricht, ist gar nicht so leicht. Die unterschiedlichen Meinungen des Paars stellt die gesamte Ehe auf die Probe. Vergangenes Jahr habe Tamara sogar schon an eine Trennung gedacht.
Als das TV-Team die Familie erneut besucht, gibt es eine überraschende Entscheidung: Marco und Tamara wollen auf Mallorca bleiben und dort auch ihren Sohn einschulen. Eine neue Wohnung ist aber vorerst nicht in Sicht.
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" seht Ihr am Freitag um 20.15 Uhr auf VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Clara Margais/dpa, RTL