"Manchmal hatten wir eine Woche keinen Kontakt": Auswanderin Janine über Ehe mit ihrem Mann
Kisaki/ Wittenberge - Vier Jahre hat Janine Hundt (46) in Tansania gelebt. Doch vor mehr als einem Jahr zerplatzte der Auswanderer-Traum. Hauptgrund: Eine schwere Ehekrise mit ihrem Mann Attu Mwambona (37). Das Team von "Goodbye Deutschland" hat die gebürtige Brandenburgerin nach einiger Zeit wieder besucht. Wie geht es ihr mit Töchterchen Inaya (2)?
Seit einiger Zeit wohnt Janine mit ihrer Tochter in ihrer alten Heimat Wittenberge - ohne ihren Mann. "Ich habe hier auch echt gelitten. Ich habe viel geweint. Manchmal hatten wir eine Woche keinen Kontakt", erinnert sich die gelernte Fahrdienstleiterin in einer aktuellen Folge.
Weil Attu sich plötzlich distanzierte und regelmäßig Alkohol trank, zog Janine die Reißleine und kehrte ihrer Wahlheimat den Rücken. Seitdem führt das Ehepaar eine Fernbeziehung. Doch mittlerweile hat sich das Verhältnis der beiden entspannt. Die Auswanderin vermutet, dass die kleine Inaya der Grund für Attus plötzlicher Sinneswandel sein könnte.
Obwohl die Beziehung nun besser läuft, ist die Situation für die Familie nicht zufriedenstellend. Eine Rückkehr nach Tansania kommt für Janine vorerst nicht infrage, denn ihre Tochter hat einen Gendefekt und einen Herzfehler.
Deshalb will die 46-Jährige, dass ihr Mann für längere Zeit nach Deutschland kommt.
Janine Hundt kämpft für Kinder mit Albinismus
Kann die kleine Familie in Deutschland glücklich werden?
Immerhin hat der gelernte Baggerfahrer ein dreimonatiges Touristenvisum erhalten. In Deutschland fühlt er sich schon mal wohl: "Es ist ein schönes Land. Die Menschen folgen Regeln, was in Tansania nicht so ist. Und ich mag das Wetter."
Für die Zukunft wünscht sich Janine, dass das Trio zusammen an einem Ort leben kann: "Ich will einfach eine normale Familie sein."
Tansania wird für die ehemalige Fahrkartenkontrolleurin trotz allem immer ihr "Zuhause" bleiben. Schließlich engagiert sich Janine weiterhin für eine Grundschule in Kisaki und setzt sich nun auch für Kinder mit Albinismus ein.
Neue und Wiederholungsfolgen von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr immer montags und freitags ab 20.15 Uhr auf VOX.
Die Folge vom Montag könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen.
Titelfoto: Screenshot/RTL+