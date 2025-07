Fürst will auf Malle Würste mit Gold servieren, doch Reaktion ist verhalten: "Ich muss es nicht haben"

Port Adriano (Mallorca) - Seit einigen Jahren ist Karl-Heinz Richard Fürst zu Sayn-Wittgenstein wieder zurück auf seiner "Lieblingsinsel" Mallorca . Statt sich langsam zur Ruhe zu setzen, hat der Kult-Auswanderer große Pläne: Er will Currywürste mit Blattgold verkaufen. Damit will sich der 70-Jährige eine goldene Nase verdienen.

Mit seiner Freundin Elessandra Nunes de Melo (30) wohnt Fürst Karl-Heinz wieder auf Mallorca. © Screenshot/RTL+

Das kuriose Vorhaben verwirklichen will der Millionär mit seinem Kumpel Klaus, der sein Geld in der Bootsbranche gemacht hat und ein langjähriger Freund des Fürsten ist. Beide sind zwar längst im Ruhestand, doch dem Duo ist es schlichtweg zu langweilig.

Auf einer Bootstour kam den Freunden die glorreiche Idee, eine ganz besondere Wurstbude zu eröffnen und dort zum Curry Blattgold zu servieren. Das royale Würstchen soll zwischen 20 und 30 Euro kosten. Ein stolzer Preis für Urlauber und Mallorquiner.

Um ihre Künste im Wurstbudengeschäft zu testen, haben Karl-Heinz und Klaus einen Probe-Arbeitstag in einem Laden in Paguera vereinbart.

Während das Auswanderer-Urgestein sich in der Kundenakquise übt, schwitzt sein Kumpel in der Küche. Und natürlich will der Fürst wissen, wie sein Einfall bei den Menschen auf Mallorca ankommt.

Eine Dame liefert auf die Frage eine ehrliche Antwort: "Ich muss es nicht haben, aber wenn es andere mögen", so die Frau in einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland".