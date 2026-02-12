 7.581

Was Kinder Jahre nach Auswanderung offenbaren, trifft Eltern ins Herz: "War grenzwertig"

2015 wanderten Nicole und Oliver von Hessen in die USA aus. Ihre Kinder offenbarten erst Jahre später, wie schlecht es ihnen nach der Auswanderung ging.

Von Karolin Wiltgrupp

Florida (USA) - 2015 wanderte Familie Betz mit ihren Zwillingen von Hessen nach Florida aus, um dort einen Süßwarenladen mit deutschen Spezialitäten zu eröffnen. In einer neuen Folge "Goodbye Deutschland" ziehen Nicole (57) und Oliver Bilanz (51): Wie blicken sie auf ihre Auswanderung zurück und was hätten sie damals mit dem Wissen von heute anders gemacht?

Nicole (57) und Oliver Betz (51) leben noch heute in Florida.
Nicole (57) und Oliver Betz (51) leben noch heute in Florida.  © Screenshot/RTL+

Der Wunsch, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben, ging zunächst nur von Nicole aus. Erst drei Jahre später stimmte auch Mann Oliver zu.

Nur die gemeinsamen Kinder Ashley und Justin hielten damals überhaupt nichts von einer Auswanderung. Die Schwierigkeiten mit der Sprache, in der Schule sowie Probleme mit Klassenkameraden hielten die Zwillinge lange vor ihren Eltern geheim.

Erst Jahre später offenbarten die beiden, wie sehr sie zu Beginn in Florida gelitten haben, erzählt die 57-Jährige: "Sie haben sich alleingelassen gefühlt [...]. Das war schon grenzwertig."

Dschungelcamp: Dschungelcamper gelandet: Auf Gil Ofarim wartet ganz besonderer Mensch
Dschungelcamp Dschungelcamper gelandet: Auf Gil Ofarim wartet ganz besonderer Mensch

Grund für das jahrelange Schweigen: Justin und Ashley wollten ihren Eltern nicht zur Last fallen - "Die wussten, wir brauchen unsere Energie und Kraft für das Business."

"Goodbye Deutschland": Das macht Familie Betz jetzt

Anfängliche Schwierigkeiten konnte die Familie überwinden.
Anfängliche Schwierigkeiten konnte die Familie überwinden.  © Screenshot/Instagram/@nicolebetz2207

Heute lebt die Familie noch immer im US-Bundesstaat Florida. Ashley steht kurz vor ihrem Abschluss der Ausbildung zur Krankenschwester und wohnt solange noch im Elternhaus. Justin ist bereits ausgezogen und lebt mit seiner Freundin in einer eigenen Wohnung. "Die hatten gerade Fünfjähriges", schwärmt Mama Nicole.

Auch bei ihr und Oliver gibt es Neuigkeiten: Ihren Laden "German Sweets" haben die beiden aufgegeben. Inzwischen arbeitet Nicole als Kosmetikerin, der 51-Jährige hat seinen Beruf als Bauunternehmer wieder aufgenommen.

Den Aufbruch in ein neues Leben in den USA bereut das Paar kein Stück. "Meine Bilanz zehn Jahre Florida - immer wieder, aber nicht auf diesem Weg, wie wir ihn gegangen sind. Ich würde es absolut anders machen."

Dschungelcamp: Nach Seitenhieb gegen Gil Ofarim: Simone Ballack setzt auf neue Dschungel-Töne
Dschungelcamp Nach Seitenhieb gegen Gil Ofarim: Simone Ballack setzt auf neue Dschungel-Töne

Eine neue Folge "Goodbye Deutschland - Die Bilanz" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/@nicolebetz2207

Mehr zum Thema Goodbye Deutschland! Die Auswanderer: