Nächste Krankheit bei Rollstuhlfahrerin Manja: "Wenn ich etwas gegessen hab, hab ich eine Beule im Bauch"
Rostock - Was denn noch alles? Manja (53) muss die nächste schwere Diagnose verkraften, hat nach eigenen Angaben aber Glück im Unglück.
Die Rollstuhlfahrerin leidet bereits unter der Autoimmun-Krankheit Multiple Sklerose und dem chronischen Darmleiden Morbus Crohn. Jetzt berichtet die stark Übergewichtige in "Hartz und herzlich" (RTLZWEI) von einem weiteren Arztbesuch.
"Der Arzt kommt rein, guckt mich an, sagt: 'Hast 'nen Bauchdeckenbruch' und geht wieder." Das Bauchfell, das sich auch entzünden kann, sei gerissen.
Die Rostockerin über die Auswirkungen: "Das ist lustig: Wenn ich etwas gegessen habe, hab ich eine Beule im Bauch. Ich fand das ganz witzig. Dann denke ich: Mein Gott, ist der Magen aber voll."
Operiert werden müsste es nur, wenn sie Schmerzen im Bauch hätte. "Hab ich aber nicht", beruhigt Manja.
Hartz und herzlich: Manja lebt im Pflegeheim, Verlobter Norbert in Obdachlosenunterkunft
Zudem könnte die Erkrankung auch deutlich schlimmer ausfallen: "Dass dir dann die Därme so raushängen, das hat ein Freund von mir, der lebt damit schon 30 Jahre." Er müsse dann ein Korsett tragen, damit alles einen Halt hat.
Heute ist sie mit ihrem Verlobten Norbert unterwegs, der sie bei herrlichem Sonnenschein durchs Viertel schiebt.
Die beiden leben getrennt - sie in einem Pflegeheim, er in einer wenige Kilometer entfernten Obdachlosenunterkunft. Das Paar trifft sich nur alle paar Tage.
"Bis jetzt ist das meine beste Beziehung, die ich hatte", erklärt Manja, die trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen relativ gut gelaunt ist. "Das ist gut, dass wir uns nicht so oft auf dem Nacken hocken, da würden wir uns irgendwann streiten."
