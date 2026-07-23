Nach nur drei Folgen! RTL schmeißt Vorabendserie wieder aus dem Programm
Köln - RTL-Zuschauer aufgepasst: Der Kölner Privatsender würfelt am Sonntagabend sein Programm durcheinander und streicht eine Vorabendserie - nach gerade einmal drei Folgen!
Seit der Übernahme des Münchener Pay-TV-Senders "Sky" zeigt RTL auch teilweise dessen Inhalte, wie zum Beispiel die Formel 1.
Zudem plante man die Free-TV-Premiere der Doku-Serie "Diese Ochsenknechts". Immer sonntags um 19.05 Uhr sollten die Folgen ausgestrahlt werden und am 5. Juli zeigte der Kölner Privatsender auch die erste Folge der fünften Staffel, nachdem diese am 21. April bei Sky und WOW gestartet war.
Doch nach gerade einmal drei ausgestrahlten Episoden zieht RTL die Reißleine und nimmt die Sky-Original-Serie wieder aus dem Programm.
Und der Grund ist ein ganz simpler: schlechte Quoten!
Zwar schalteten bei der ersten Folge Anfang Juli noch 570.000 Zuschauer ein, doch schon die zweite Episode war nicht mehr so erfolgreich. Am vergangenen Sonntag waren es dann sogar nur noch 410.000 Menschen, die sich "Diese Ochsenknechts" bei RTL anschauten.
"Diese Ochsenknechts" gibt es bei RTL+, WOW und Sky auf Abruf
Damit sank der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 5,2 Prozent auf 3,0 Prozent. Auch in der erweiterten Zielgruppe konnten lediglich 3,4 Prozent erzielt werden.
Und der Kölner Privatsender macht auch keine halben Sachen, sondern reagiert sofort.
Schon ab dem kommenden Sonntag, dem 26. Juli, wird die eingeplante vierte Folge von "Diese Ochsenknechts" im Vorabendprogramm nicht mehr zu sehen sein.
Stattdessen zeigt RTL um 19.05 Uhr eine Wiederholung von "Die Versicherungsdetektive".
Fraglich ist bislang, ob der Kölner Privatsender "Diese Ochsenknechts" auf einen anderen Sendeplatz schiebt.
Wer jedoch nicht auf die TV-Familie verzichten möchte, kann die komplette fünfte Staffel bereits jetzt bei RTL+ sowie bei WOW und Sky auf Abruf anschauen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa