Nach nur drei Folgen! RTL schmeißt Vorabendserie wieder aus dem Programm

Köln - RTL -Zuschauer aufgepasst: Der Kölner Privatsender würfelt am Sonntagabend sein Programm durcheinander und streicht eine Vorabendserie - nach gerade einmal drei Folgen!

RTL streicht die Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" nach gerade einmal drei Folgen aus dem Programm. © Thomas Banneyer/dpa

Seit der Übernahme des Münchener Pay-TV-Senders "Sky" zeigt RTL auch teilweise dessen Inhalte, wie zum Beispiel die Formel 1.

Zudem plante man die Free-TV-Premiere der Doku-Serie "Diese Ochsenknechts". Immer sonntags um 19.05 Uhr sollten die Folgen ausgestrahlt werden und am 5. Juli zeigte der Kölner Privatsender auch die erste Folge der fünften Staffel, nachdem diese am 21. April bei Sky und WOW gestartet war.

Doch nach gerade einmal drei ausgestrahlten Episoden zieht RTL die Reißleine und nimmt die Sky-Original-Serie wieder aus dem Programm.

Und der Grund ist ein ganz simpler: schlechte Quoten!

Zwar schalteten bei der ersten Folge Anfang Juli noch 570.000 Zuschauer ein, doch schon die zweite Episode war nicht mehr so erfolgreich. Am vergangenen Sonntag waren es dann sogar nur noch 410.000 Menschen, die sich "Diese Ochsenknechts" bei RTL anschauten.