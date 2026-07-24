"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast

Hamburg - An diesem Freitag, dem 24. Juli, wird endlich wieder zünftig geplaudert: In der " NDR Talk Show " fragen Barbara Schöneberger (52) und Steven Gätjen (53) den Promis Löcher in den Bauch.

Maite Kelly (46) plant aktuell ihre Tour für 2027. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

Unter den Gästen befindet sich unter anderem Maite Kelly (46). Sie ist als zweitjüngstes Kind in der legendären "Kelly Family" aufgewachsen und seit 2007 als Solo-Künstlerin unterwegs.

Neben der Musik ist die Wahl-Kölnerin auch als Kinderbuchautorin tätig. Außerdem nahm Maite 2011 bei "Let's Dance" teil.

Spätestens der gemeinsame Hit mit Roland Kaiser "Warum hast du nicht nein gesagt" im Jahr 2019 verhalf der Sängerin endgültig zum Durchbruch in der Schlagerszene.

In der Sendung verrät die Sängerin, dass sie gerade tief in den Tourplanungen für 2027 steckt.

Obendrein wird Thema sein, wie die 46-Jährige damit umgeht, dass die erste der insgesamt drei Töchter mittlerweile ausgezogen ist.