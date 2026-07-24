"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast
Hamburg - An diesem Freitag, dem 24. Juli, wird endlich wieder zünftig geplaudert: In der "NDR Talk Show" fragen Barbara Schöneberger (52) und Steven Gätjen (53) den Promis Löcher in den Bauch.
Unter den Gästen befindet sich unter anderem Maite Kelly (46). Sie ist als zweitjüngstes Kind in der legendären "Kelly Family" aufgewachsen und seit 2007 als Solo-Künstlerin unterwegs.
Neben der Musik ist die Wahl-Kölnerin auch als Kinderbuchautorin tätig. Außerdem nahm Maite 2011 bei "Let's Dance" teil.
Spätestens der gemeinsame Hit mit Roland Kaiser "Warum hast du nicht nein gesagt" im Jahr 2019 verhalf der Sängerin endgültig zum Durchbruch in der Schlagerszene.
In der Sendung verrät die Sängerin, dass sie gerade tief in den Tourplanungen für 2027 steckt.
Obendrein wird Thema sein, wie die 46-Jährige damit umgeht, dass die erste der insgesamt drei Töchter mittlerweile ausgezogen ist.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste am 24. Juli sind:
- Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich (52) ist seit zwei Jahren mit ihrem Partner Koch Brian Bojsen (54) liiert, inzwischen haben die beiden zusammen ein Unternehmen in Lappland gegründet. In der Sendung erzählen sie, wie gut die beiden Schneemobil fahren können und ob sie all ihre 34 Huskys mit Namen kennen.
- Singer-Songwriter Mattis Brodersen (30), der auf Föhr geboren und aufgewachsen ist, startete seine Musikkarriere zunächst auf Englisch. Mittlerweile singt er in seiner Muttersprache Fering und erzählt in der Sendung, was diese Sprache ausmacht.
- Modeinfluencer Ben Bernschneider (50) hat immer eine Antwort auf die Frage: "Was soll ich nur anziehen?" In der Talkshow erzählt er von seinem neuen Buch und welche zeitlosen Klassiker der Herrenmode in jeden Kleiderschrank gehören.
- Sportexperte und ehemaliger Zehnkämpfer Frank Busemann (51) berichtet über die anstehende Leichtathletik-EM in Birmingham und schwelgt in Erinnerungen über den Silbersieg bei Olympia vor fast 30 Jahren.
- Model Franziska Knuppe (51) und Tochter Mathilda Ruby Möstl (18) verraten den Zuschauern, warum die beiden sich so gut verstehen und was sie als Mutter ihrer Tochter mit auf den Weg geben will.
- Podcasterinnen und Moderatorinnen Katjana Gerz (41) und Anna Dushime (38) berichten in ihrem Podcast "Kaff Crimes", warum gerade die absurdesten Verbrechen in der Provinz passieren. Wie sie an ihre Fälle kommen, erzählen die beiden in der Sendung.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: NDR/Thomas Kierok