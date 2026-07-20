Peggy Jerofke schiebt nach Hochzeit Frust gegen TV-Sender VOX: "Das finde ich ein bisschen schade"
Cala Rajada (Mallorca) - Erst Ende Juli soll die Traumhochzeit von Peggy Jerofke (50) und Ehemann Steff Jerkel (57) im TV ausgestrahlt werden. Allerdings schiebt die Auswanderin schon vorab Frust auf TV-Sender VOX und die Leute hinter der Kamera.
Vor rund einem Monat hatten die monatelangen Vorbereitungen ein finales Ende und Peggy ihren Steff zum rechtmäßig angetrauten Ehemann genommen.
Dass rund um ihren schönsten Tag aber nicht alles reibungslos abgelaufen ist - dafür sollen laut der Gastronomin im Nachgang die Cutter von "Goodbye Deutschland" im Hause VOX gesorgt haben.
"(...) der einzige Punkt, der ein bisschen traurig ist, ist, dass die Songs beim Einlaufen nicht die Songs sind, die wir an unserer Trauung hatten", kritisiert Peggy die Änderungen.
Dafür soll es laut dem Sender aber eine nachvollziehbare Erklärung geben - nämlich rechtliche Hintergründe.
"Unsere Songs durften aus rechtlichen Gründen nicht verwendet werden. Das finde ich ein bisschen schade", erklärt Peggy die Vorgehensweise.
Peggy Jerofke will Emotionen transportieren
Dabei hatten sich die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin und der Erotik-Content-Betreiber ganz viel bei ihren jeweiligen Songs gedacht.
"Wir wollten unsere Gefühle und die Message der Songs transportieren, die dahintersteckt. Es steht eine ganz krasse Message hinter unseren Songs, die wir uns beide mitgeben. Wie bei Steff und auch bei mir fühle ich das gar nicht", echauffiert sich die 50-Jährige über die Post-Produktion.
Ihrer weiteren Schilderung zufolge soll ihr gewählter Song "Oceans where feet" einfach nur "krasses Gänsehaut-Feeling" verbreitet haben. "Ich will euch einfach zeigen, was wir gefühlt haben. Dann seht ihr mal einen anderen Steff beim Einlaufen und eine andere Peggy."
Alles in allem hat ihr die zusammengebastelte Folge - trotz kleinem Wermutstropfen - rund um ihre Traumhochzeit aber schon gefallen. "Das ist wirklich alles sehr schön geworden. Vielen Dank an 'Goodbye Deutschland' und VOX."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke