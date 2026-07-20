Peggy Jerofke schiebt nach Hochzeit Frust gegen TV-Sender VOX: "Das finde ich ein bisschen schade"

Cala Rajada (Mallorca) - Erst Ende Juli soll die Traumhochzeit von Peggy Jerofke (50) und Ehemann Steff Jerkel (57) im TV ausgestrahlt werden. Allerdings schiebt die Auswanderin schon vorab Frust auf TV-Sender VOX und die Leute hinter der Kamera.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Verlobung haben sich Peggy Jerofke und Steff Jerkel das Jawort gegeben. © RTL / 99pro media

Vor rund einem Monat hatten die monatelangen Vorbereitungen ein finales Ende und Peggy ihren Steff zum rechtmäßig angetrauten Ehemann genommen.

Dass rund um ihren schönsten Tag aber nicht alles reibungslos abgelaufen ist - dafür sollen laut der Gastronomin im Nachgang die Cutter von "Goodbye Deutschland" im Hause VOX gesorgt haben.

"(...) der einzige Punkt, der ein bisschen traurig ist, ist, dass die Songs beim Einlaufen nicht die Songs sind, die wir an unserer Trauung hatten", kritisiert Peggy die Änderungen.

Dafür soll es laut dem Sender aber eine nachvollziehbare Erklärung geben - nämlich rechtliche Hintergründe.

"Unsere Songs durften aus rechtlichen Gründen nicht verwendet werden. Das finde ich ein bisschen schade", erklärt Peggy die Vorgehensweise.