Sächsischer Freizeitpark kämpft um Existenz: "Haben zu wenige Gäste"

Neißeaue - In der neuen Folge " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer " werden Menschen begleitet, die anderen einen schönen Urlaub bereiten - im Inland und im Ausland. Zwei sächsische Freizeitparkbetreiber wollen für ihre Gäste alles geben, kämpfen aber um die eigene Existenz.

Jürgen Bergmann (66, l.) und Doreen Stopporka (47, r.) sind seit 27 Jahren zusammen und haben fünf Kinder. © RTL

Für Jürgen Bergmann (66) und Doreen Stopporka (47) ist der Freizeitpark "Turisede" in Neißeaue direkt an der deutsch-polnischen Grenze mehr als nur ein Beruf.

"Arbeit und Familie ist bei uns das Gleiche. Wir haben keine Freizeit", schmunzelt der Erfinder des Parks. Neben dem Freizeitpark gehört auch Deutschlands erstes Baumhaushotel zu der großzügigen Anlage. Doch der Druck ist enorm.

"Wir haben zu wenige Gäste", erzählt Bergmann in der TV-Show. Trotz der Lage zwischen den beiden Ländern kommen vor allem aus Polen viel zu wenige Besucherinnen und Besucher. Der Anteil an polnischen Gästen liegt gerade einmal bei vier Prozent.

Vor einigen Jahre musste Jürgen Bergmann schon einmal Insolvenz anmelden. Am Ende lief alles gut, aber das soll sich auf keinen Fall wiederholen.

Neben dem Freizeitpark und Baumhaushotel betreiben die beiden noch eine Firma für künstlerische Holzgestaltung. Rund 80 Mitarbeitende fertigen Baumhäuser, Parks und Erlebniswelten in ganz Europa. So kommen immerhin rund zwei Drittel der Einnahmen zusammen. Trotzdem ist der Druck enorm.