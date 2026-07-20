IT-Ingenieur verliebt sich in Häuptlingstochter von Amazonas-Stamm: Lebt Christian jetzt im Urwald?
Praia do Tupé (Brasilien) - Es ist die wohl exotischste Liebesgeschichte bei "Goodbye Deutschland": Vor 15 Jahren verliebte sich Christian Blankenhorn (51) beim Urlaub in Brasilien Hals über Kopf in Umussy (36), eine Häuptlingstochter eines indigenen Amazonas-Stammes. Es folgten die Hochzeit und die Geburten der zwei gemeinsamen Töchter Luna (14) und Naomi (10). Doch ein vereintes Familienleben blieb jahrelang aus. Irgendwann stellte Umussy ihrem 15 Jahre älteren Partner ein Ultimatum: Auswanderung oder Trennung.
Lange Zeit wollte der studierte Informatiker seine Heimat am Bodensee nicht aufgeben. Auch für seine Frau war klar: Den Urwald will sie um keinen Preis für ein Leben in Deutschland eintauschen. "Ich würde die Freiheit des Dschungels vermissen", erklärt die 36-Jährige in einer neuen Folge der beliebten VOX-Sendung.
Eine Liebe auf Distanz kam für beide nach zehn Jahren Fernbeziehung nicht mehr infrage. Also fasste Christian vor fünf Jahren den Entschluss, in den wilden Amazonas auszuwandern. Heute arbeitet er als IT-Manager für mittelständische Unternehmen aus Europa in seinem selbst gebauten Homeoffice.
Darüber hinaus hat sich seit der Auswanderung des 51-Jährigen auch viel technisch verändert: Im Familiendomizil im Urwald-Dörfchen Praia do Tupé rund eine Stunde entfernt von Manaus gibt es nun Solaranlage, Klimageräte und sogar eine Waschmaschine.
"Die erleichtert uns den Alltag sehr", schwärmt Umussy, die zuvor die Wäsche immer im Rio Negro gewaschen hatte.
Happy End im Dschungel: Christian lebt seit fünf Jahren glücklich mit seiner Familie zusammen
Auch die Töchter, welche die örtliche Dorfschule besuchen, erarbeiten ihren Schulstoff im von Papa Christian selbst gebauten Lernraum. Besonders Luna scheint davon zu profitieren.
Die 14-Jährige durfte ihr Umweltschutz-Projekt vom Schülerwettbewerb sogar dem Präsidenten und der Umweltministerin in der brasilianischen Hauptstadt präsentieren. "Das sind die kleinen Erfolgsgeschichten aus dem Urwald, da kann ich nur stolz sein", freut sich der Auswanderer.
Und auch sonst geht es im bunten Amazonas-Dschungel weiter voran: Mit dem Bau einer Lodge will sich das Paar ein zweites Standbein schaffen.
Von einer jahrelangen Beziehung auf Distanz zu 24 Stunden miteinander den Alltag in einer völlig anderen Kultur bestreiten - für Christian ist es das Leben, das er sich immer gewünscht hat.
Und auch Umussy ist glücklich, ihren Mann endlich bei sich zu haben: "Wir sind immer noch verliebt wie am ersten Tag."
Was es Neues bei den drei anderen Auswanderern Thomas Mildenberger, Familie Heidtke und Familie Lehmann gibt, seht Ihr in der großen "Goodbye Deutschland"-Jubiläumsfolge am Montagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@umussy_greenhill, RTL+