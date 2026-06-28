Traumhochzeit auf Mallorca: Das sagt TV-Sender VOX über Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Palma de Mallorca - Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) haben sich am Wochenende auf Mallorca das Jawort gegeben. Auch TV-Sender VOX hat sich zur Traumhochzeit gemeldet!
Bereits seit zwei Jahrzehnten steht das Paar für "Goodbye Deutschland" vor der Kamera, gewährt immer wieder ganz private Einblicke ins Auswanderer-Leben.
Nach Monaten voller Vorfreude und kräftezehrenden Vorbereitungen sind Peggy und Steff inzwischen vor den Traualtar getreten, um sich für ewig zu binden.
Auch Heimatsender VOX war per Kamerateam dabei, hat das romantische Spektakel eingefangen und nebenbei noch ganz persönliche Worte im Netz hinterlassen.
"Liebe Peggy, lieber Steff, von Herzen die allerbesten Glückwünsche zu eurer Hochzeit! Wir wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück und unvergessliche Momente", schreibt der Sender via Instagram.
Passend dazu zeigt VOX ein Hochzeitsfoto der beiden - Sie im Traum aus Weiß, er im rosafarbenen Anzug samt weißer Rose am Revers.
VOX sendet Spezialausgabe von "Goodbye Deutschland" am 27. Juli
Für den Sender steht derweil fest: Das zwischen Peggy und Steff hält für immer! "Möge eure Ehe genauso abenteuerlich, mutig und voller Zusammenhalt sein wie euer Schritt ins Auswandererleben."
Denn schon von Beginn an des Mallorca-Traums werden die Gastronomin und ihr frisch gebackener Ehemann von "Goodbye Deutschland" begleitet.
Um die gemeinsame Zeit zu ehren, strahlt VOX am 27. Juli (20.15 Uhr) eine von vier Sonderfolgen aus - auch aus Anlass des 20-jährigen TV-Jubiläums.
Abgerundet wird die jüngste Liebesbotschaft mit rührenden Worten und einem Ausblick in die Zukunft.
"Bleibt immer füreinander da, lacht gemeinsam und genießt jeden Tag miteinander.
Alles Liebe und eine wunderschöne gemeinsame Zukunft."
Auf welchen Nachnamen sich das frisch vermählte Ehepaar geeinigt hat - darüber haben Peggy und Steff bislang noch nichts verraten.
Titelfoto: RTL / 99pro media