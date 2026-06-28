Traumhochzeit auf Mallorca: Das sagt TV-Sender VOX über Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Palma de Mallorca - Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) haben sich am Wochenende auf Mallorca das Jawort gegeben. Auch TV-Sender VOX hat sich zur Traumhochzeit gemeldet!

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben sich am Freitag das Jawort gegeben. © RTL / 99pro media

Bereits seit zwei Jahrzehnten steht das Paar für "Goodbye Deutschland" vor der Kamera, gewährt immer wieder ganz private Einblicke ins Auswanderer-Leben.

Nach Monaten voller Vorfreude und kräftezehrenden Vorbereitungen sind Peggy und Steff inzwischen vor den Traualtar getreten, um sich für ewig zu binden.

Auch Heimatsender VOX war per Kamerateam dabei, hat das romantische Spektakel eingefangen und nebenbei noch ganz persönliche Worte im Netz hinterlassen.

"Liebe Peggy, lieber Steff, von Herzen die allerbesten Glückwünsche zu eurer Hochzeit! Wir wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück und unvergessliche Momente", schreibt der Sender via Instagram.

Passend dazu zeigt VOX ein Hochzeitsfoto der beiden - Sie im Traum aus Weiß, er im rosafarbenen Anzug samt weißer Rose am Revers.