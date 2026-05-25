Wie geht's TV-Auswanderer Thommy Schmelz? Ehefrau Kathrin mit unschönen Neuigkeiten
Mallorca (Spanien) - Im vergangenen Jahr hatte "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz (54) erheblich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Verbessert hat sich sein Zustand aber wohl immer noch nicht.
"Den Umständen entsprechend geht es uns ganz gut. Thommy hat allerdings wieder 15 Liter Wasser im Körper", offenbart seine Frau Kathrin (57) gegenüber der "Mallorca Zeitung".
Der einzig positive Umstand sei, dass sich der gelernte Koch nicht in stationäre Behandlung begeben müsse und alles ambulant behandelt werden könne.
Trotzdem müsse Thommy wieder häufiger zum Arzt. "Das wird jetzt peu à peu an verschiedenen Terminen im Tageskrankenhaus im Krankenhaus Son Espases aus ihm herausgezogen", erklärt die 57-Jährige.
Währenddessen wird die medikamentöse Therapie aufgrund seines Lungenpilz-Befalls schon bald beendet. "Die Medikation war von den Ärzten auf ein Jahr angesetzt", verrät seine Gattin.
Im September werde dann "ein Bild gemacht und geschaut, ob der Pilz gestoppt ist", macht Kathrin klar.
"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz hat mit psychischen Problemen zu kämpfen
Auch "die anderen Baustellen" seien immer noch da. Unter anderem leidet der TV-Auswanderer unverändert an Rückenschmerzen, von denen ihn kein Facharzt bislang habe befreien können.
Aus diesem Grund müsse Thommy "starke Schmerzmittel" einnehmen, wie die 57-Jährige erklärt.
Alles sorge dafür, dass ihm nicht nur sein Körper zu schaffen mache, sondern auch seine seelische Verfassung derzeit stark leide. "Im Moment ist er psychisch nicht ganz so gut drauf", gibt Kathrin preis.
Auch daher sei die Familie "sehr dankbar, dass Thommy noch bei uns ist."
"Es war bis jetzt die härteste Zeit unseres Lebens. Wir hoffen, dass wir diesen Juli und August anders und besser verbringen", macht die "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin abschließend klar.
Titelfoto: Instagram/thommyschmelz (Screenshot)