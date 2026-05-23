23.05.2026 09:00 Familie wandert innerhalb von sieben Wochen nach Dubai aus: "Sind ins kalte Wasser gesprungen"

Vor mehreren Jahren ist Familie Schramm nach Dubai ausgewandert. Goodbye Deutschland zeigt, wie sehr die Familie anfangs gestruggelt hat.

Von Karolin Wiltgrupp

Dubai - Vor einigen Jahren erfüllte sich Familie Schramm den Traum vom Auswandern: Nur schlappe sieben Wochen lagen zwischen der Entscheidung, Deutschland endgültig den Rücken zu kehren, und dem One-Way-Flug nach Dubai. Heute leben Danny (49), Vivien (50) und Rodney (17) ein erfolgreiches Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Anfänge ihrer Auswanderung hätten jedoch heikler nicht sein können.

Die Auswanderung startete mehr als holprig für Familie Schramm. © RTL Ihr damaliger Plan: eine gut gehende Firma auflösen und das noch nicht abbezahlte Haus samt Mobiliar verkaufen, um ein möglichst hohes Startkapital zu haben. Und das ist auch bitter nötig, denn Dubai ist teuer. Trotzdem locken Steuerfreiheit und ganzjähriges Traumwetter viele Deutsche in die arabische Großstadt. Auch Danny wittert eine steile Karriere. Dabei hat die Familie bei Abflug weder eine Wohnung, noch eine feste Einnahmequelle. "Wir hatten keine Zeit, es vorzubereiten. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen", erklärt der Lackierer bei "Goodbye Deutschland". Die Idee für einen kompletten Neubeginn war den Auswanderern spontan auf der Rückreise vom Urlaub gekommen. Bauer sucht Frau Überraschendes Liebes-Aus: "Bauer sucht Frau"-Stars sind getrennt Schon wenige Wochen nach der Ankunft müssen die drei erste Dämpfer verdauen: Viele Wohnungen sind zu teuer, Rodneys Privatschule kostet 2000 Euro pro Monat, und Danny hat Probleme bei der Jobsuche.

Familie Schramm in Dubai heute erfolgreich