Familie wandert innerhalb von sieben Wochen nach Dubai aus: "Sind ins kalte Wasser gesprungen"
Dubai - Vor einigen Jahren erfüllte sich Familie Schramm den Traum vom Auswandern: Nur schlappe sieben Wochen lagen zwischen der Entscheidung, Deutschland endgültig den Rücken zu kehren, und dem One-Way-Flug nach Dubai. Heute leben Danny (49), Vivien (50) und Rodney (17) ein erfolgreiches Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Anfänge ihrer Auswanderung hätten jedoch heikler nicht sein können.
Ihr damaliger Plan: eine gut gehende Firma auflösen und das noch nicht abbezahlte Haus samt Mobiliar verkaufen, um ein möglichst hohes Startkapital zu haben.
Und das ist auch bitter nötig, denn Dubai ist teuer. Trotzdem locken Steuerfreiheit und ganzjähriges Traumwetter viele Deutsche in die arabische Großstadt. Auch Danny wittert eine steile Karriere. Dabei hat die Familie bei Abflug weder eine Wohnung, noch eine feste Einnahmequelle.
"Wir hatten keine Zeit, es vorzubereiten. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen", erklärt der Lackierer bei "Goodbye Deutschland". Die Idee für einen kompletten Neubeginn war den Auswanderern spontan auf der Rückreise vom Urlaub gekommen.
Schon wenige Wochen nach der Ankunft müssen die drei erste Dämpfer verdauen: Viele Wohnungen sind zu teuer, Rodneys Privatschule kostet 2000 Euro pro Monat, und Danny hat Probleme bei der Jobsuche.
Familie Schramm in Dubai heute erfolgreich
Dreieinhalb Monate nach den Dreharbeiten sieht die Lage ganz anders aus: Nach dem holprigen Start hat die aus Börnsen stammende Familie eine bezahlbare Wohnung in ihrem Lieblingsstadtteil gefunden. Rodney hat sich in seinen neuen Schulalltag eingelebt.
Danny hat endlich einen Job gefunden. In einer großen Kfz-Werkstatt ist er für aufwendige Sonderlackierungen zuständig. Zu seinen Kunden zählen vor allem wohlhabende Araber und Scheichs.
Und heute? Der 49-Jährige hat sich einen Namen als Lackierer gemacht, verschönert von Luxuskarossen bis Skulpturen jegliche Objekte und macht Promi-Kunden wie die Geißens glücklich.
Rodney ist derweil in die Fußstapfen seines mittlerweile bekannten Papas getreten. Der 17-Jährige hat im August 2025 eine Ausbildung als Lackierer in Dannys Firma "Danny Schramm Artistry" begonnen.
Die Schramms resümieren: "War 'ne harte Zeit, aber alles richtig gemacht."
Eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" seht Ihr am Freitagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Montage: RTL