Teneriffa-Auswanderer André und Nina kein Paar mehr: "Komisch, wenn jemand anderes deine Ex vögelt"

El Médano (Teneriffa, Spanien) - 2003 lernten sich André Sicking (52) und Nina Unrau (53) in einer Kneipe in Münster kennen. Kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge Pepe und Bosse wanderte der gelernte Heizungsbauer nach Teneriffa aus, Nina kam mit den Kindern 2015 nach. Obwohl die Beziehung inzwischen gescheitert ist, wohnen die beiden noch immer im selben Haus. Zudem vermutet André, dass seine Ex bereits einen Neuen hat ...

Andre´ Sicking (52) ist Verfechter der Permakultur und setzt auf Selbstversorgung und Bio-Gemüse. © RTL

Nachdem die Zweifachmama ihren langjährigen Job im Surfshop an den Nagel gehängt hat, ist sie neben ihrer Selbstständigkeit als Reiseleiterin jetzt auch Inhaberin eines Souvenirladens.

Allein arbeitet Nina dort aber nicht, stattdessen erhält sie Unterstützung von ihrem Mitarbeiter Fabio. In Andrés Augen ist der Spanier jedoch weit mehr als nur ein Kollege. "Sie hat einen neuen Freund, auch wenn sie ihn nicht so nennt [...]. Es ist natürlich komisch, wenn jemand anderes deine Ex vögelt", erzählt der 52-Jährige bei "Goodbye Deutschland".

Doch Nina dementiert die Behauptungen: "Fabio ist nur ein guter Freund. [...] Wir verstehen uns gut und was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir sind kein Paar."

Und ein Liebescomeback bei den beiden Auswanderern? Für das Ex-Paar ausgeschlossen. "Beruflich sind wir ein gutes Team, privat sind wir getrennt", betont die 53-Jährige.

André wäre offen für eine neue Partnerschaft, hat sogar mal über eine Dating-App eine potenzielle neue Partnerin gesucht. Bis heute ist er allerdings nicht fündig geworden.