TV-Star Stephan Jerkel mit Messer bedroht, Tochter Josephine (4) muss alles mit ansehen

Stephan Jerkel (53) und seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke (47) sind seit 2014 in der VOX-Auswandererdoku "Goodbye Deutschland" zu sehen. © Instagram/peggyjerofke (Screenshots, Bildmontage)

"Ich zittere immer noch vor Hass und Wut", berichtete der 53-Jährige in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. In dem Clip erzählte "Steff" seinen Fans auch, was genau passiert ist. Er habe eigentlich nur die Reifen an seinem Auto aufpumpen wollen.

Als der TV-Auswanderer gerade zum Schlauch greifen wollte, sei ein anderer Mann hinzugekommen, der ihn schon zuvor "wie so ein Wahnsinniger" angeschaut habe. Nach einer kurzen Diskussion darüber, wer nun als Nächstes an der Reihe ist, eskalierte die Situation.

"Er hat dann herumgepöbelt und gehupt, hat mich angeschrien. Dann habe ich gesagt: 'Du, hör mal auf, mich so anzuschreien vor meiner Tochter. Sie bekommt Angst'", beschrieb der Familienvater die angespannte Situation vor Ort.

Weil die beiden Männer in ihrer Debatte auf keinen grünen Zweig kamen, spitzte sich die Lage schließlich zu. "Da zieht der Geisteskranke ein Messer und sagt: 'Normalerweise müsste ich dich jetzt abstechen'", erklärt Jerkel weiter.

Er habe ihn daraufhin instinktiv "zur Ruhe gestellt". Was genau er damit meint, behielt der Wahl-Mallorquiner für sich.