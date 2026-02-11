Was Kinder Jahre nach Auswanderung offenbaren, trifft Eltern ins Herz: "War grenzwertig"

Florida (USA) - 2015 wanderte Familie Betz mit ihren Zwillingen von Hessen nach Florida aus, um dort einen Süßwarenladen mit deutschen Spezialitäten zu eröffnen. In einer neuen Folge " Goodbye Deutschland " ziehen Nicole (57) und Oliver Bilanz (51): Wie blicken sie auf ihre Auswanderung zurück und was hätten sie damals mit dem Wissen von heute anders gemacht?

Nicole (57) und Oliver Betz (51) leben noch heute in Florida. © Screenshot/RTL+

Der Wunsch, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben, ging zunächst nur von Nicole aus. Erst drei Jahre später stimmte auch Mann Oliver zu.

Nur die gemeinsamen Kinder Ashley und Justin hielten damals überhaupt nichts von einer Auswanderung. Die Schwierigkeiten mit der Sprache, in der Schule sowie Probleme mit Klassenkameraden hielten die Zwillinge lange vor ihren Eltern geheim.

Erst Jahre später offenbarten die beiden, wie sehr sie zu Beginn in Florida gelitten haben, erzählt die 57-Jährige: "Sie haben sich alleingelassen gefühlt [...]. Das war schon grenzwertig."

Grund für das jahrelange Schweigen: Justin und Ashley wollten ihren Eltern nicht zur Last fallen - "Die wussten, wir brauchen unsere Energie und Kraft für das Business."