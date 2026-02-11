Was Kinder Jahre nach Auswanderung offenbaren, trifft Eltern ins Herz: "War grenzwertig"
Florida (USA) - 2015 wanderte Familie Betz mit ihren Zwillingen von Hessen nach Florida aus, um dort einen Süßwarenladen mit deutschen Spezialitäten zu eröffnen. In einer neuen Folge "Goodbye Deutschland" ziehen Nicole (57) und Oliver Bilanz (51): Wie blicken sie auf ihre Auswanderung zurück und was hätten sie damals mit dem Wissen von heute anders gemacht?
Der Wunsch, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben, ging zunächst nur von Nicole aus. Erst drei Jahre später stimmte auch Mann Oliver zu.
Nur die gemeinsamen Kinder Ashley und Justin hielten damals überhaupt nichts von einer Auswanderung. Die Schwierigkeiten mit der Sprache, in der Schule sowie Probleme mit Klassenkameraden hielten die Zwillinge lange vor ihren Eltern geheim.
Erst Jahre später offenbarten die beiden, wie sehr sie zu Beginn in Florida gelitten haben, erzählt die 57-Jährige: "Sie haben sich alleingelassen gefühlt [...]. Das war schon grenzwertig."
Grund für das jahrelange Schweigen: Justin und Ashley wollten ihren Eltern nicht zur Last fallen - "Die wussten, wir brauchen unsere Energie und Kraft für das Business."
"Goodbye Deutschland": Das macht Familie Betz jetzt
Heute lebt die Familie noch immer im US-Bundesstaat Florida. Ashley steht kurz vor ihrem Abschluss der Ausbildung zur Krankenschwester und wohnt solange noch im Elternhaus. Justin ist bereits ausgezogen und lebt mit seiner Freundin in einer eigenen Wohnung. "Die hatten gerade Fünfjähriges", schwärmt Mama Nicole.
Auch bei ihr und Oliver gibt es Neuigkeiten: Ihren Laden "German Sweets" haben die beiden aufgegeben. Inzwischen arbeitet Nicole als Kosmetikerin, der 51-Jährige hat seinen Beruf als Bauunternehmer wieder aufgenommen.
Den Aufbruch in ein neues Leben in den USA bereut das Paar kein Stück. "Meine Bilanz zehn Jahre Florida - immer wieder, aber nicht auf diesem Weg, wie wir ihn gegangen sind. Ich würde es absolut anders machen."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@nicolebetz2207