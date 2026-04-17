Grausamer Nachbarmord: Täter versenkt Anjas Leiche im Teich und hilft dann bei der Suche

Burg/Rietzel - Anja B. (20) hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, doch es wurde ihr auf tragische Art und Weise direkt vor ihrer Haustür genommen. Die Crime-Doku "Mord im Dorf" rollt den Fall der jungen Frau aus Sachsen-Anhalt erneut auf.

Mit diesem Foto sucht die Polizei 2005 nach der 20-Jährigen. (Archivfoto) © Montage: Polizeidirektion Stendal

Es ist Freitag, der 10. Juni 2005. Wie so oft findet man Anja in einer Disco in Burg. Diesmal nur bis kurz vor Mitternacht, denn der Tag war lang. Anja fährt mit ihrem Auto ins etwa 18 Kilometer entfernte Rietzel. Dort wohnt sie bei ihren Eltern.

Sie parkt unter dem heimischen Carport und läuft zum Haus – 30 Schritte trennen Anja von der Eingangstür. An diesem Freitagabend soll sie diese nicht erreichen und auch sonst nie wieder.

Denn Anja wird verschleppt, vergewaltigt, erwürgt und in einem Teich versenkt – und das von niemand Geringerem als ihrem eigenen Nachbarn, Sven B. (23).

Als Anjas Mutter ihre Tochter am nächsten Tag nicht erreicht, ruft sie die Polizei. Sofort beginnt eine groß angelegte Suche mit der Hundestaffel, einem Hubschrauber und zahlreichen Polizisten, erinnert sich Anita Lange, die damalige Kripo-Chefin in Stendal.

Das gesamte Dorf beteiligt sich, darunter auch Sven B. "Es ging wie ein Lauffeuer durch die Bevölkerung unseres kleinen Dorfes", erinnert sich Ortsvorsteherin Doris Kühne. Mittlerweile sind 15 Tage vergangen und von Anja fehlt immer noch jede Spur "Mit Bauchschmerzen geht man nach Hause", so die Kripo-Chefin.

Am 26. Juni 2005 dann der schreckliche Fund: Der Besitzer eines Angelteichs entdeckt im Wasser eine tote Frau. Schnell stellt sich heraus, dass es Anja ist.