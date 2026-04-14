"Er ist die Hälfte, die mir fehlt": Julia Leischik sucht Bruder von Sächsin
Dresden/Wiesau - Seit Jahren vermisst Ramona (48) ihren Halbbruder Jens. Julia Leischik (55) und ihr Team von "Bitte melde dich" haben sich auf die Suche nach dem gebürtigen Dresdner gemacht und dabei eine traurige Familiengeschichte aufgedeckt.
Wegen seiner Alkoholsucht durfte Ramonas Vater Franz Dieter seinen aus erster Ehe stammenden Sohn nie sehen. Unter der kompletten Funkstille habe nicht nur er, sondern auch Ramona seit Jahren gelitten. "Er ist die Hälfte, die mir fehlt", erzählt die in Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) geborene Sächsin in der SAT.1-Sendung.
2008 dann der Schicksalsschlag: Franz Dieter konnte seine Probleme nicht mehr überwinden und nahm sich das Leben.
"Es ist heute noch sehr schwer, darüber zu sprechen", so die 48-Jährige, die im sächsischen Pirna aufgewachsen war. Seitdem sei der Wunsch, ihren Halbbruder kennenzulernen, nur noch stärker geworden.
Und so geht Leischiks Kollege Marco Buch in die Spur und verschafft sich im Dresdner Stadtarchiv einen Überblick.
Im Gespräch mit Archiv-Mitarbeiter Dr. Marco Iwanzeck stellt sich heraus, dass Ramona offenbar falsche Informationen zu Jens' Nachnamen und Geburtsdatum hatte.
"Julia Leischik sucht - Bitte melde dich": Jens laufen sofort die Tränen, als er von seiner Halbschwester hört
Zum Zeitpunkt seiner Heirat 1996 im oberpfälzischen Plößberg war Jens in Wiesau gemeldet. Doch dort erfährt Marco, dass der 54-Jährige inzwischen woanders wohnt. Erst sein Arbeitgeber kann den entscheidenden Hinweis liefern und führt das TV-Team direkt zu Jens.
In dessen Wohnung offenbart der Reporter wenig später, dass der Wahl-Bayer schrecklich von seiner jüngeren Halbschwester vermisst wird. "Schön, dass sie nach mir sucht", kann der seine Freudentränen kaum zurückhalten.
Dass Jens kein Einzelkind ist, habe er damals von seiner Oma erfahren. Von seinem leiblichen Vater wisse er nur, dass dieser tot sei.
Umso schöner, dass sich beide Geschwister bei einem Treffen in Köln endlich in die Arme schließen können.
Die emotionale Folge könnt Ihr ab sofort bei Joyn nachschauen. Neue Folgen zeigt SAT.1 immer sonntags, um 18.55 Uhr.
Titelfoto: Sat.1