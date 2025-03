"Grill den Henssler": Cheyenne Ochsenknecht attackiert TV-Koch, doch der schlägt zurück

Köln - Es ist eine besondere Ausgabe von "Grill den Henssler"! Denn erstmals in der Geschichte will sich Steffen Henssler (52) mit gleich sechs Hobby-Köchen duellieren.

Detlev Steves (56) und Steffen Henssler (52) setzen sich bei der Vorspeise durch. © RTL / Markus Hertrich

Die Attacke kommt beim berühmten TV-Koch zwar nicht gut an, perlt aber an ihm ab. "Was interessiert's die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?", will der 52-Jährige wissen.

Und mit seiner Aussage behält Henssler recht. Denn die Jury um Christian Rach (67), Bruce Darnell (67) und Jana Ina Zarrella (48), ist nicht überzeugt vom Gericht der selbsternannten Teriyaki-Kenner Cheyenne und Nino. Vor allem, dass es zu wenig Soße gibt, stört die drei. Daher gibt es von der Brasilianerin auch einen Punkt Abzug.

Anders sieht das hingegen bei Steves und Henssler aus. Denn dort sei das Rinderherz "sehr herzlich" zubereitet.

"Dieser Teller hat mich glücklich gemacht", lässt sie wissen und vergibt dann auch die erste zehn des Abends. "Das war eine Sensation", resümiert die Ehefrau von Giovanni Zarrella (47) abschließend.

Ob Steffen Henssler und Detlev Steves das Duell gegen die sechs Hobby-Köche für sich entscheiden können, seht Ihr am Sonntagabend ab 20.15 Uhr bei VOX.