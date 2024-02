Größeres Auto, höhere Preise: Werden SUVs und Co. bald zur Kasse gebeten?

Leipzig - Bei jedem dritten der zugelassenen Autos handelte es sich im Jahr 2023 um einen SUV. Doch sollten große Autos auch mehr zahlen? MDR "Umschau" ging dieser Frage am gestrigen Dienstagabend auf den Grund.

Paris geht als Vorbild voran. In der französischen Hauptstadt bezahlen SUV-Fahrer bald das Dreifache für Parken. © Michel Euler/AP +++ dpa-Bildfunk

Paris macht es vor, Koblenz zieht als erste deutsche Stadt nach. Besitzer großer und schwerer Autos müssen demnächst beim Parken draufzahlen.

In der französischen Hauptstadt bedeutet das, für Verbrenner, die ein Gewicht von 1,6 Tonnen übersteigen, verdreifacht sich die Gebühr von bisher 6 Euro auf stattliche 18 Euro pro Stunde.

Wolle man mehrere Stunden am Stück parken, steige der Preis noch weiter, berichtet "Umschau". So zahle man für sechs Stunden einen Tarif von 225 Euro, also 37,50 Euro pro Stunde.

Die erste deutsche Stadt, die dem Pariser Vorbild folgt, ist Koblenz. Ab 1. März steigen auch hier die Preise fürs Anwohner-Parken je nach Größe des Fahrzeugs.

Mit der Formel - Grundfläche des Autos mal der einheitlichen Gebühr von 23,40 Euro - soll hier ab Freitag die Jahresgebühr für die benötigte Stellfläche berechnet werden.

"Wir haben mittlerweile 50 Millionen zugelassene Pkw in Deutschland. Jedes Jahr wird es eine halbe Million mehr", erklärte Robin Tulpe vom Verein "Deutsche Umwelthilfe" gegenüber der MDR-Sendung.

"Selbst Leute, die große Auto-Fans sind, wollen ja auch nicht in 50 Jahren in einem Land leben, wo 100 Millionen Autos auf den gleichen Straßen sind."