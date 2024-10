"Große Ehre" für Marianne Rosenberg

"Das passiert, wenn Kollegen die eigenen Songs singen, es entsteht noch einmal eine ganz andere Perspektive. In diesem Fall war es grandios, ich war gerührt", so Rosenberg.

Generell sei es für die gebürtige Berlinerin eine "unglaubliche Freude" gewesen, zu hören und zu sehen, "in welcher Form und mit welcher Stilistik wirklich liebenswerte Kollegen mein Repertoire interpretieren. Ich empfand diesen Abend als eine große Ehre."

Ob bei solch einer Show auch Ideen für musikalische Zusammenarbeiten entstehen? "Natürlich. Aber ich gehe das in Ruhe an, es muss sich auch entwickeln von beiden Seiten. Jetzt sind wir alle erst einmal gespannt auf die Sendung", so Rosenberg. Und wir sind gespannt auf das, was da noch kommt!