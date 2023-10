"Großstadtrevier": Tollpatschige Anarchistin gewinnt Millionen im Lotto

Da das Hotdog-Verkaufsfahrrad nicht in den Streifenwagen passt, muss Lukas wohl oder übel in die Pedale treten – zur Freude der Kollegen.

Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) treffen auf die Ablehnung der Hausbesetzer. © ARD/Thorsten Jander

Auf der Wache packt Nuri ihre Geschichte aus – und die klingt wirklich unglaublich. Sie ist Hausbesetzerin und scheint vom Pech verfolgt zu werden. Ständig passieren ihr Missgeschicke. So tollpatschig ist selten jemand – in einer Szene stolpert sie und wirft ihr Handy in den Gully. Ihre Pechsträhne ist auf dem Höhepunkt, als sie sechs Millionen Euro im Lotto gewinnt. Daher stammen die vielen Scheine in ihrer Tasche.



Von dem Geldregen darf nur niemand erfahren. In Nuris antikapitalistischer Hausbesetzerszene würde sie sofort als Bonze ausgestoßen werden, vermutet sie. Doch ein Mitbewohner erfährt vom Geheimnis. Am Ende wird ihr Hund Trotzki entführt.

Um ihn zu retten, hat Nuri das Hotdog-Verkaufsfahrrad gestohlen. Gelingt ihr trotz Festnahme die Rettung?

In der Rolle des Hausbesitzers Jon Snow ist übrigens Sascha Reimann (50) zu sehen, der unter dem Namen Ferris MC als Musiker bekannt ist.