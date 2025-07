Ex-Versicherungs-Mitarbeiter geht nach Kuba und heiratet 29 Jahre Jüngere: "Als Ausländer ist man privilegiert"

Havanna (Kuba) - Jahrelang arbeitete Martin Staub (63) als Versicherungsmitarbeiter in Deutschland. Der triste Job-Alltag brachte ihn dazu, alle Zelte abzubrechen und nach Kuba auszuwandern. Elf Jahre lebt er nun zusammen mit seiner Familie in Havanna und führt ein komplett anderes Leben.

Martin Staub (63) lebt seit elf Jahren in Kuba und liebt sein neues Leben. © Screenshot/RTL+

Im Saarland war der 63-Jährige viele Jahre als Führungskraft bei einer Versicherung tätig. Auf den trockenen und gleichzeitig stressigen Arbeitsalltag kann Martin gut und gern verzichten.

"Ich habe gemerkt, dass ich müde in der Branche bin und konnte die ganze Schlips-Trägerei und die Meetings nicht mehr sehen", erzählt der Wahl-Kubaner bei "Goodbye Deutschland - Die Urlaubsmacher".

Als Martin dann noch nach einem Kuba-Urlaub aus der Firma flog, kam eins zum anderen: "Kuba hat zu mir gesprochen und es hat mir von Anfang an dort gefallen."

Während einer Party lernte er die fast 30 Jahre jüngere Yara Gonzales (34) kennen. Die beiden heirateten und bekamen die gemeinsamen Kinder Mateo (6) und Oscar (2). Seit einer Weile betreibt das Paar eine Casa particular, also ein Bed and Breakfast nach kubanischer Art.