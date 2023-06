"Guidos Deko Queen": Stars duellieren sich im Promi-Spezial und müssen knifflige Extra-Aufgabe lösen

Köln - Bald wird vor den heimischen Bildschirmen gestrichen, gewerkelt und umdekoriert, was das Zeug hält, denn drei Promi-Ladys wollen es wissen und treten bei "Guidos Deko Queen - Promi Spezial" gegeneinander an! Wer sichert sich am Ende nicht nur die Krone, sondern gewinnt außerdem das Preisgeld für den guten Zweck?

Mirja du Mont (47, v.l.n.r.), Panagiota Petridou (43) und Renata Lusin (35) wollen Guidos "Deko-Queen" werden. © RTL

Seit geraumer Zeit sucht Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) wöchentlich seine "Shopping Queen" bei VOX, im Jahr 2021 kam mit "Guidos Deko Queen" dann das nächste Erfolgsformat des Modeschöpfers ins TV.

Dort suchen die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich nicht nach stylischen Looks, um sich am Ende der Woche das Shopping-Krönchen zu holen, sondern machen stattdessen Möbelhäuser, Deko-Shops und Trödelhallen unsicher - so auch drei Promi-Ladys, die Guido nun erstmals zu einem "Spezial" geladen hat.

Zum Motto "Colour up your life" treten "Let's Dance"-Star Renata Lusin (35), Moderatorin Panagiota Petridou (43) und Schauspielerin Mirja du Mont (47) gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie das glücklichere Deko-Händchen haben als die Konkurrenz.

Die Aufgabe: Innerhalb von acht Stunden müssen die prominenten Damen einen Raum in ihrem eigenen Zuhause passend zum Motto völlig neu gestalten - doch das war noch nicht alles! Zudem erhalten Mirja, Panagiota und Renata vorab einen "Eyecatcher", der in den aufgemotzten Räumlichkeiten in Szene gesetzt werden soll.

Als Extra-Kniff hat Guido sich für seine Kandidatinnen jedoch noch etwas Besonderes einfallen lassen!