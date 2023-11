Abschied nur von kurzer Dauer: Kehrt Sascha nun in den Kolle-Kiez zurück?

Mehr noch: Die Gefühle, die sie füreinander haben, sind immer noch extrem stark. Sie landen in der Kiste. "Trotz der Umstände verbringen sie eine Nacht zusammen und alles fühlt sich an wie früher. Plötzlich wird Sascha durch einen Anruf aus dem Schlaf gerissen und beschließt, dass … Stopp: einschalten!", so der GZSZ-Star lachend.

"Sascha erfährt durch einen Flyer, dass Emily mit ihrer Vleder-Bag-Kollektion Teil einer Modenschau in Paris ist. Dort treffen sich kurz ihre Blicke, während Emily über den Laufsteg geht. Kurz darauf macht sie Sascha in seiner Unterkunft ausfindig", verrät Schauspieler Daniel Noah.

"Sascha ist erst mal abgedreht. Auch wenn sich viele Fans gewünscht hätten, dass Sascha für immer im Kiez bleibt, hat er es verdient, eine neue Chance in einem anderen Kosmos zu finden. Aber wer weiß, vielleicht bringt ihn die eine oder andere Geschichte ja noch mal zurück."

Bis dahin aber wird die überraschende Liebes-Reunion in Paris auch für Emily Auswirkungen haben. Nicht nur wird ihr Herz erneut auf die Probe gestellt, die Designerin gerät selbst in große Gefahr. Ausgestrahlt wird das GZSZ-Special in Spielfilmlänge am Donnerstag, dem 23. November, ab 19.40 Uhr bei RTL. Kunden von RTL+ können die XXL-Folge schon jetzt streamen.