Bahnt sich GZSZ-Liebescomeback an? Darauf können sich Fans im großen Special freuen

Berlin - Paris, das ist die Stadt der Liebe! Werden auch Sascha und Emily bei ihrem Wiedersehen im großen GZSZ-Special in der französischen Metropole ihrem Charme erliegen?

"Plötzlich wird Sascha durch einen Anruf aus dem Schlaf gerissen." Was er dann beschließt, wollte der Schauspieler aber noch nicht verraten.

"Kurz darauf macht sie Sascha in seiner Unterkunft ausfindig. Trotz der Umstände verbringen sie eine Nacht zusammen und alles fühlt sich an wie früher", erzählte Noah weiter.

Der Ex-Polizist erfährt, dass die Designerin mit ihrer Vleder-Bag-Kollektion Teil einer Modenschau in Paris ist, wo sich ihre Blicke treffen.

"Jein", sagte der 36-Jährige, ob sich Emily und seine Rollenfigur getrennt hätten. Es sei "keine bewusste Entscheidung" gewesen. "Saschas Schuldgefühle, für Mohameds Mord verantwortlich zu sein, waren so groß, dass er nicht anders konnte, als den Mörder seines Ziehvaters in Ägypten zu suchen, obwohl er Emily über alles liebt", erklärte er weiter über seinen Abschied aus dem Kolle-Kiez.

Sascha wird durch einen Anruf aus dem Schlaf gerissen. © RTL Anna Riedel

Er teilte aber jetzt schon mit, dass das Special "auf jeden Fall eine Liebesgeschichte mit einer guten Portion Action und Spannung" sei.

Auch seine Rolle erlebe allerhand in Paris. Nicht nur, dass er den Auftragskiller seines Ziehvaters ausfindig machen kann - dieser kommt nach der Verhaftung aber wieder auf freien Fuß.

"Sascha ist fassungslos und entscheidet sich, den Auftragskiller selbst zur Strecke zu bringen, um Gerechtigkeit walten zu lassen - ein Kampf um Leben und Tod!", führte Noah aus.

"GZSZ in Paris: Hochzeitsreise, Tränen und Drama unter dem Eiffelturm" läuft am 23. November ab 19.40 Uhr in Spielfilmlänge bei RTL ein. Bereits eine Woche zuvor ist das Special auf RTL+ verfügbar.