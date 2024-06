Entscheidung gefallen: Darf GZSZ-Toni nie wieder als Polizistin arbeiten?

Toni traut sich vor Erik kaum den Brief zu öffnen, darf aber als Polizistin weiterarbeiten. © RTL / Rolf Baumgartner

Zur Erinnerung: Toni war süchtig nach Schmerztabletten, besorgte sich die Pillen über einen Dealer, der sie erst erpresste und dann noch entführte.

Jetzt aber hat Toni gute Karten, endlich wieder in ihr altes Leben zurückzukehren - erst recht, weil sie den Auftragskiller, der Zoe im Visier hatte, stoppen konnte. Kaum ist das Ergebnis des Verfahrens abgeschlossen, traut sich Eriks große Liebe den Brief erst gar nicht zu öffnen.

Wie die Wochenvorschau jedoch bereits zeigt, scheinen die Sorgen unbegründet: Toni darf wieder zurück!

Allerdings hätten die Rothaarige etwas genauer hingucken sollen. "Anscheinend habe ich den Brief nicht gründlich genug gelesen. Aufhebung der Suspendierung bedeutet, dass ich in den Innendienst darf", berichtet die enttäuschte Toni. "Die stellen mich am Schreibtisch kalt! Gerne auch im Home-Office."