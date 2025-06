GZSZ: Liebes-Comeback bei Yvonne und Michi?

Berlin - Ist das der Plan, den die Macher bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " von langer Hand verfolgt haben? Im Kolle-Kiez deutet sich ein überraschendes Liebes-Comeback an.

Yvonne (r.) und Joachim haben sich nach ihrer Trennung nichts mehr zu sagen, daran kann auch Katrin nichts ändern. © RTL / Rolf Baumgartner

Erst lehnt Michi unerwartet Marens Heiratsantrag ab und dann endet nach Jahren auch noch die Ehe von Yvonne und Joachim.

Mussten diese beiden Traumpaare zuerst ihr Ende finden, damit eine andere Beziehung, die in der Daily Soap bislang stets nur angedeutet wurde, wieder aufleben kann?

Es scheint fast so zu sein, denn nach ihrer Trennung von Jo findet Yvonne ausgerechnet in Michis Armen Trost. Die beiden feiern einen gelungenen Auftritt im "Mauerwerk" und wollen gemeinsam an einem Schlagercontest teilnehmen.

Hierfür müssen sie jedoch einen eigenen Text schreiben und suchen auf einer Reise in ihre eigene Vergangenheit nach Ideen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Zu diesem Zweck verbringt das ehemalige Ehepaar einen gemeinsamen Bowling-Abend, schließlich hatten sie einst auch ihr erstes Date auf einer Bowlingbahn. Das regt jedoch nicht nur die Fantasie an, sondern lässt offenbar auch alte Gefühle wieder aufflammen.