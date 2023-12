GZSZ: Darum wird es für Katrin im neuen Jahr "nicht ganz so leicht"

Carlos ist mit seiner Intrige durchgekommen, doch wird sich Katrin Flemming (r.) das auch gefallen lassen © RTL / Rolf Baumgartner

GZSZ-Fans wissen aber bereits: So einfach lässt sich Katrin nicht unterkriegen. In den nun schon über 20 Jahren im Kolle-Kiez hat sie immer wieder ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt.

"Meine Rolle musste einige Herausforderungen meistern. Nicht zuletzt hat Katrin ihre Firma W&L durch Carlos' Machenschaften verloren. Doch sie wäre nicht 'die Flemming', wenn sie sich nicht schnell wieder berappeln würde. Aufstehen, Krone richten und neu durchstarten!", blickt die 54-Jährige im RTL-Interview zurück.

So hadert Katrin bei GZSZ (ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+) offenbar nicht so lange mit der Situation. Stattdessen richtet Gerners Partnerin in Crime den Blick wieder nach vorne, doch auch im neuen Jahr warten neue Herausforderungen.



"Für Katrin wird es nicht ganz leicht werden, Herz und Verstand unter einen Hut zu bekommen. Denn sie hat sich zwar verändert, lässt Gefühle mehr zu, Vertrauen. Aber da ist auch immer noch die 'alte KF', die sich nicht einfach etwas gefallen lässt. Das könnte spannend werden."