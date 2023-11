Carlos lässt bei GZSZ die Bombe platzen: Steht Katrin kurz vor dem Ruin?

Allerdings scheint ihr Kontrahent das bessere Blatt in der Hand zu halten, denn die Beweise sprechen gegen Tobias, da die Polizei wohl eher glauben würde, dass der sich wegen seiner Privatinsolvenz an den Schwarzarbeitern bereichert haben könnte.

Katrin hat kein Interesse an einer Unterhaltung mit ihrem Widersacher und wendet sich gerade zum Gehen ab, als Carlos sie auf das Video mit dem Bestechungsversuch aufmerksam macht.

"So muss das sein: Die Königin ruft zum Fest und das Fußvolk jubelt ihr zu, aber nicht mehr lange. Sie haben mich unterschätzt!", raunt er ihr im "Mauerwerk" zu.

Katrin (M.) ist in die Falle von Carlos und Rosa getappt. © RTL / Rolf Baumgartner

"Was wollen Sie, Geld?", fragt die Flemming genervt. Doch Carlos schüttelt nur verächtlich mit dem Kopf. Jetzt realisiert die Geschäftsfrau, worum es ihm wirklich geht: "Die Firma? Dafür haben Sie nicht das Format", lässt sie ihn abfällig wissen. Damit käme er nicht durch.

"Sie unterschätzen mich schon wieder", ist sich ihr Untergebener sicher, kurz bevor sich Katrin das ganze Ausmaß seines fiesen Komplotts eröffnet. Denn plötzlich erscheint Rosa Lehmann auf der Bildfläche: "Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot für Ihre Firma zu machen!"

Katrin schaltet sofort in den Angriffsmodus: "Geht es der Lehmann-Bank so schlecht, dass Sie sich auf jemanden wie Lopez einlassen? Haben Sie keinen Backgrund-Check gemacht?", giftet sie die Bankerin an.

Die lässt sich davon aber nicht beeindrucken: "Ich biete Ihnen 7,5 Millionen", unterbreitet sie der W&L-Chefin eine Summe, die "nicht verhandelbar" sei. Ein "Spottpreis", wie Katrin deutlich macht. "Ihr Mann geht wegen Betrug und Bestechung nicht ins Gefängnis und W&L bleibt der nächste Skandal erspart", ergänzt Carlos den zweifelhaften Deal.

