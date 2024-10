GZSZ: Hier wird Emily von ihrem echten Freund angebaggert

Berlin - Im Kolle-Kiez hat sich Emily ausgerechnet in Tobias verliebt. Im echten Leben ist es für Schauspielerin Anne Menden (39) weniger kompliziert. Sie schwebt mit Ex-Bachelorette-Kandidat Gustav Masurek (35) schon länger im Liebes-Glück.

Von langer Hand geplant war sein Auftritt allerdings nicht. "Es war absolut spontan. Ich bekam einen Anruf, weil jemand ausgefallen war, zog mich schnell an, packte meine Sachen und war ziemlich nervös!", so Gustav weiter. "Ursprünglich hatte ich keinen Text, aber mir fiel ein lockerer Spruch ein, der dann sogar für die Folge übernommen wurde."

Das Schauspielen ist zwar Neuland, mit Kameras kennt sich Masurek bereits aus. Der Reality-TV-Star nahm bereits an Formaten wie " Die Bachelorette ", "Prominent getrennt" oder "Bachelor in Paradise" teil.

"In der Szene geht es darum, dass Emily ein Meeting im Vereinsheim hat. Meine Rolle, Marc, soll sie anflirten und ihr unauffällig seine Nummer zustecken – in der Hoffnung, dass sie später anruft!", berichtet der Kurzzeit-GZSZ-Star.

Der 35-Jährige erhält einen Gastauftritt. Schon am morgigen Donnerstag (19.40 Uhr bei RTL) flimmert er erstmal über die Bildschirme - und versucht es ausgerechnet bei seiner eigenen Freundin.

Dass er dann auch noch seine eigene Freundin anflirten sollte, machte den TV-Auftritt leichter, wie der 35-Jährige erklärte. Eingewöhnungszeit in Babelsberg brauchte er jedoch nicht.

"Ich war am Set schon bekannt, weil ich bereits mit Anne zusammen war, auch wenn wir unsere Beziehung anfangs privat gehalten haben. Als dann bei GZSZ eine Urlaubsvertretung für den Empfang gesucht wurde, bin ich spontan eingesprungen. Und jetzt würde ich sagen: einmal in der GZSZ-Familie, immer in der GZSZ-Familie."