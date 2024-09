GZSZ-Star Anne Menden ist frisch verliebt: Ihr Neuer ist kein Unbekannter!

Anne Menden (38) ist happy, denn: Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben. © Screenshot Instagram: annemenden

Über das Liebesleben der 38-Jährigen war sonst nur wenig bekannt. Nur selten teilt sie private Einblicke mit ihren rund 600.000 Followern auf Instagram - bis jetzt!

In ihrem neuesten Beitrag läuft sie mit einem Mann am Strand in Richtung Meer. Dazu schreibt die Darstellerin: "My peace and happiness" (auf Deutsch: Mein Friede und mein Glück).

Im Video erwähnt sie keinen Namen und verlinkt auf kein anderes Instagram-Profil. Und dennoch ist ihr Liebster kein Unbekannter. Reality-TV-Teilnehmer Gustav Masurek (35) teilt zur gleichen Zeit ein ähnliches Video mit gleichem Text.

In dem kurzen Clip läuft Anne ihm entgegen und springt in seine Arme. Unter beiden Videos häufen sich die Glückwünsche in den Kommentaren. So schreibt GZSZ-Kollege Felix von Jascheroff (42): "Man man man, wie viele Tage, Monate, Jahre musste ich ruhig sein … Es wurde ja mal Zeit."

Heißt das, dass die beiden schon seit längerer Zeit zusammen durchs Leben gehen?