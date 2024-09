GZSZ: Jo Gerner spürt seiner umtriebigen Vergangenheit nach

Es kam zum Zerwürfnis zwischen Johanna (r.), Jo und Katrin (l.). © RTL

Es war Rosa Lehmann, die den Gerner-Clan zum Wanken brachte. Mit Zoes Hilfe gelang Gerner und Katrin ein genialer Racheclou. Sie könnten Rosa das "W&L"-Imperium wieder abluchsen, doch das ließ diese nicht ungesühnt und sie kramte in der Vergangenheit des skrupellosen Anwalts - mit Erfolg.

Anschließend konfrontierte sie Johanna mit dem dunklen Familiengeheimnis. Noch vor ihrer Geburt habe Katrin das Ergebnis eines Seitensprungs an Gerner für die stolze Summe von zwei Millionen verkauft.

Nun hängt der Haussegen nach dem Zerwürfnis mit Johanna schief. Sie will das Weite suchen und buchte einen Flug nach Tokio. Ein klärendes Gespräch soll den Bruch kitten.

Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, zieht die Eskapade weite Kreise und ist lange noch nicht vorbei. Auch Rosas Rachegelüste sind noch nicht befriedigt und sie setzt noch einen obendrauf. Demnach macht sie rätselhafte Andeutungen, wonach Gerner noch weitere Kinder haben könnte.

"Soll ich Rosa Lehmanns Andeutungen ignorieren?", will er von seiner Frau wissen. Diese stellte die Frage in den Raum, was sie umtreibt, dass sie ausgerechnet ihm diese Geschichte brühwarm auftischt. Dabei scheint der Fall so klar wie Kloßbrühe - jedenfalls für Gerner. "Das ist ein Teil ihrer Rache", ist er überzeugt.