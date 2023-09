GZSZ-Liebes-Comeback perfekt: So geht es für LuMo jetzt weiter

Luis konnte Moritz seinen Fehltritt lange nicht verzeihen. (Archivbild) © RTL / Rolf Baumgartner

Nach dem Liebes-Aus von Toni und Erik - von den GZSZ-Fans nur liebevoll ErNi genannt - und der Liebes-Krise bei Jo und Yvonne haben Luis und Moritz das Potenzial, das absolute Traumpaar zu werden. Auch sie haben bereits einen Spitznamen: LuMo.

Schon als sie zusammengekommen sind, war die Unterstützung innerhalb der Community groß. So haben sich GZSZ-Fans schon länger ein Liebes-Comeback gewünscht und nun bekommen:

"Es freut mich unfassbar, dass die Zuschauer:innen sich auch so über das Liebes-Comeback der beiden freuen und nicht aufgehört haben, an die beiden zu glauben. Es gab sogar eine Petition, die Fans gestartet haben, um die beiden wieder zusammenzuschreiben. Einen so großen Support haben wir nicht erwartet", so der Luis-Darsteller.

Und wie geht es jetzt weiter? Der GZSZ-Star gibt zumindest einen kleinen Ausblick: "Luis und Moritz werden erst mal die gemeinsame Zeit genießen und wieder zurück zu ihrem alten Glück finden. Auch die 'B4-Scharf'-Freundesgruppe mit Jonas wird wieder reaktiviert und die Freunde können wieder als Trio durchstarten. Und wie es zwischen den beiden in ihrer Beziehung weitergeht, bleibt wohl offen."

Die Autoren seien gerade erst dabei, die neuen Geschichten zu schreiben. Einen kleinen Hinweis hat er dann aber doch: "Selbst ich weiß noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber so viel ist klar: Die beiden haben bzw. werden jeweils einen Brautstrauß fangen. Luis auf Michis Hochzeit und Moritz demnächst. Vielleicht läuten ja bald noch mal die Hochzeitsglocken?"

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.