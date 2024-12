GZSZ: Matilda schwört Räche! Holt sie Zoe mit ins Boot?

Werden Matilda (l.) und Zoe gemeinsame Sache machen? © RTL / Rolf Baumgartner

Dabei fing doch alles an wie im Bilderbuch: Bei Ihrer Ankunft in Berlin nahmen Gerner und Yvonne sie liebevoll auf - wären da bloß nicht ihre inneren Dämonen.

Diese drohen, der Harmonie den Garaus zu machen. Aktuell sorgen ihre inneren Kämpfe dafür, dass die Zeichen auf Drama stehen.

Immerhin will sie Jo alles wegnehmen. Dazu gehört auch die Bank. Grund für ihr Verhalten zwischen Höhe und Tiefen ist ein Missverständnis rund um einen alten Brief von Jo an ihre Mutter. Für ihren lieblichen Vater hat sie also offenbar nur Hass übrig.

Sie fühle sich als Lückenbüßerin, weil seine anderen Kinder entweder tot sind oder nichts mit ihm zu tun haben wollen, wie sie ihrem Zwillingsbruder Julian am Telefon sagt. Noch ist aber völlig in der Schwebe, wie sie sich an ihm rächen will. Das könnte sich bald ändern.

Wie GZSZ-Vorschau bereits zeigt, ist es ausgerechnet Zoe, die wie ein helfender Racheengel auf den Plan tritt.

Die Ex-Killerin macht Matilda ein Angebot, das verführerisch klingt: Sie bietet ihre Unterstützung an. "Warum willst du mich zur Feindin, wenn wir Verbündete sein können?", fragt Zoe die zielstrebige Anwältin, die auf das Angebot zunächst sprachlos reagiert.