GZSZ: Michis Gedanken kreisen! Zerreißt ihm die Hochzeit das Herz?

Auf dem Weg dorthin gerät Michi ins Grübeln. Dass Maren einen anderen heiraten wird, lässt ihn auf einmal nicht kalt, sondern setzt ihm deutlich zu. Bereut er, was er da ins Rollen gebracht hat? Dabei würde er doch viel lieber seine Ex-Frau wieder heiraten. Sein Gedankenkarussell bleibt auch Maren nicht verborgen.

Die Vorgeschichte: Marens Patentante hat ihr ein Haus in Spanien vermacht . Doch es gibt einen Haken: Um das Erbe anzutreten, muss sie heiraten -allerdings nicht Michi, sondern ihren anderen Ex Lars Brunner.

Maren und Lars machen Nägel mit Köpfen und heiraten standesamtlich. © RTL

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie sie mit Lars, Michi und Jonas im Standesamt sitzt. "Was?", will Maren wissen, was im Kopf des Physiotherapeuten vorgeht, woraufhin er ihr nur ein verlegendes "Nichts" entgegensetzt.

Statt mit den Achseln zu zucken, beteuert sie: "Ein Wort von dir, und wir lassen das." Michi versichert ihr bei einem weiteren Nachhaken, dass er sich sicher sei. Offenbar ließ er sich zuvor im Auto von der Euphorie der beiden mitreißen.

"Viva España", schmettert Michi aus voller Kehle. Als der Standesbeamte die Zeremonie einleitet, zeigt eine Rückblende Michis und Marens Jawort. Jäh wird der Handwerker aus seinem Tagtraum gerissen: Der Schönheitschirurg und die Geschäftsfrau sind nun ein Ehepaar. Dabei spricht Michis Gesicht Bände.

Ob Michi an der Scheinehe emotional zerbrechen wird oder seinen Frieden machen kann und wie Lilly und Tobias auf das Verhalten ihres Vaters reagieren, das erfahrt Ihr immer montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jederzeit auf RTL+.