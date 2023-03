GZSZ: Moritz bricht eine Lanze für Laura

Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" setzt sich Moritz für seine Schwester Laura ein und findet deutliche Worte. Dabei wirft er seiner Mutter Anschuldigungen an den Kopf.

Moritz geht bei Yvonne auf Konfrontationskurs. © RTL / Rolf Baumgartner

Als Yvonne von Lauras miesem Spiel erfährt, um an das Geld von ihrem Stiefvater Jo Gerner zu kommen, zieht sie alle Register und bricht mit ihrer Tochter.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie Moritz das Gespräch mit seiner Mutter sucht, um ihr die Leviten zu lesen. "Du lässt uns fallen! Deine eigenen Kinder", konfrontiert er sie.

Doch Yvonne will das so nicht gelten lassen und erwidert: "Das stimmt so nicht."

Moritz lässt so schnell nicht locker und legt nach: "Weißt du, wie Laura sich jetzt fühlt? Als hättest du sie ein zweites Mal vorm Kinderheim entsorgt." Gerner versucht indes, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. "Es reicht, Moritz", maßregelt er seinen Stiefsohn, der sich aber nicht den Mund verbieten lassen will.

"Halt' dich da raus", blafft Moritz ihn an und sagt an die Adresse von Yvonne: "Laura ist deine Tochter!" Die Physiotherapeutin macht daraufhin ihren Standpunkt klar: "Das weiß ich. Daher bin ich auch nach Stendal gefahren, um nach ihr zu sehen. Mehr kann sie momentan nicht von mir erwarten."