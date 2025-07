GZSZ: Jo Gerner erwacht aus OP, dann nimmt das Drama seinen Lauf

Alles in Kürze

Joachim muss hilflos mit ansehen, wie ihm Paulina unter den Händen wegstirbt. © RTL

Obwohl selbst schwer verletzt, zieht er Paulina nach dem Horror-Crash selbstlos aus dem brennenden Auto und versucht, die junge Mutter bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Leben zu halten.

Es hilft jedoch nichts. Paulina stirbt in seinen Armen und vertraut ihm kurz vor ihrem Tod an, dass sich John nach ihrem Ableben um Clara kümmern soll. Gerner setzt zwar noch einmal vergeblich zur Herz-Rhythmus-Massage an, verliert wenig später aber selbst das Bewusstsein.

Denn auch um Joachim steht es schlecht: Er wird gerade noch rechtzeitig für eine Notoperation ins Jeremias eingeliefert. Den Eingriff hat der Geschäftsmann aber anscheinend gut überstanden, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Es war Lilly, Papa ist aufgewacht. Ich bin so erleichtert", teilt Johanna ihrer Mutter die guten Neuigkeiten mit, die sie soeben von der Ärztin am Telefon erfahren hat. "Hat Lilly noch irgendwas gesagt?", hakt Katrin freudig nach.