GZSZ-Spoiler: Liebes-Aus und Fehltritt mit Folgen? Ausgerechnet mit ihm steigt Lilly in die Kiste

Alles in Kürze

Nihat fasst einen traurigen Entschluss und trennt sich von Lilly. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Kinderwunsch kommt dem Paar wieder einmal in Quere. Er will unbedingt eine Familie gründen, bei der Ärztin aber sieht das anders aus. Die Beauty will sich auf ihre Karriere konzentrieren.

Weil sie Nihat nicht versprechen kann, dass sich an ihrer Haltung, keine Familie gründen zu wollen, auch in naher Zukunft etwas ändert, sieht er keinen anderen Ausweg: Er trennt sich von ihr.

Wie ein Vorschau-Video zeigt, wird der Vereinsheim-Besitzer diese Entscheidung allerdings schnell bereuen. Doch kommt die Einsicht zu spät?

Während Nihat zu Hause bemerkt, dass er mit dem Liebes-Aus einen großen Fehler begangen hat, lenkt sich Lilly im Mauerwerk vom Trennungsfrust ab - mit Julian. Dabei aber kommen sie sich gefährlich nah. Zu nah.

"Ich verstehe mich selbst nicht mehr", gibt Nihat bei Erik zu. "Du hattest recht. Das war einfach total bescheuert von mir. Lilly und ich, das ist was Kosmisches. Verstehst du? Wir haben uns gefunden und das ist für die Ewigkeit."