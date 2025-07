GZSZ: Bei diesen Worten entgleisen Maren sämtliche Gesichtszüge

Nachdem sie die Wahrheit kennt, ist das Verhältnis zwischen Maren und Julian äußerst angespannt. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei diesen Worten entgleisen Maren sämtliche Gesichtszüge, auch wenn sie versucht, sich nichts vor ihrem Kind anmerken zu lassen. Schließlich ist das keine alltägliche Situation, mit der wohl auch Lilly ihre Probleme hätte, wenn sie davon wüsste.

Währenddessen entdeckt der Schwerenöter einen handgeschriebenen Zettel von Maren neben dem Papierkorb: "Bin in drei Wochen zurück und freue mich auf einen Kaffee, Zigarette optional! Ich melde mich :)", hatte sie sich von ihm verabschiedet, ohne dass er es mitbekommen hat.

Später besucht er sie freudestrahlend im Büro von "Female³", ohne zu wissen, dass seine Flamme inzwischen die Wahrheit kennt. "Hey, schau' mal, was ich im Altpapier gefunden habe", hält Julian ihr den Zettel vor die Nase. "Deine Einladung hat mich doch noch erreicht", lässt er sie mit einem breiten Grinsen wissen.

Seine Euphorie soll aber schnell wieder verfliegen. "Hat sich erledigt", raunt sie ihn an. "Was, wieso?", will der Gerner-Sohn überrascht wissen und handelt sich dafür einen bösen Blick ein. Enttäuscht, dass er weiterhin den Unschuldigen mimt, stellt Maren ihn zur Rede: "Wirklich, ausgerechnet Lilly?", fragt sie vorwurfsvoll. In diesem Moment ist Julian klar, dass er einen schweren Fehler begangen hat.

Wie Maren damit umgeht, dass ihre Tochter und sie selbst Sex dem gleichen Mann hatten und ob das Mutter-Tochter-Verhältnis darunter leidet, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.