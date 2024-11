GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi verrät: Dann kehrt Laura in den Kolle-Kiez zurück

Bis Yvonne (l.) wieder mit ihrer Tochter Laura (M.) vereint ist, wird es noch eine Weile dauern. © © ABOUT YOU – Jenn Werner

Nur kurz nach der Hochzeit packte die brünette Beauty ihre Koffer. Ein lukratives Jobangebot aus LA konnte die Mitgründerin von Female3 nicht ausschlagen.

Schon damals war klar: Es wird kein Abschied für immer. Im neuen Jahr wird Laura wieder in den Kolle-Kiez zurückkehren. Nur wann genau das sein wird, war unklar. Bis jetzt.

"Ich vermisse mein GZSZ-Leben sehr – sowohl die Rolle Laura als auch meine Kollegen und das gesamte Team am Set. Diesmal möchte ich jedoch ein wenig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, bevor ich im Sommer 2025 wieder dabei bin, um im Berliner GZSZ-Kiez erneut für Aufregung zu sorgen!", erklärt der GZSZ-Star.

Die GZSZ-Fans müssen sich also noch mehrere Monate in Geduld üben. "Ich bin jetzt schon sehr auf die Drehbücher gespannt und auf das, was Laura wieder so alles anstellen wird", so Chryssanthi Kavazi scherzhaft.

Obwohl die Rückkehr noch in weiter Ferne liegt, verspricht das Comeback schon jetzt jede Menge Spannungen. So ist Ex-Agentin Zoe, die einst auf Laura angesetzt wurde, wieder im GZSZ-Kiez. Was Laura aber nicht weiß: Ihre Affäre mit John hatte Folgen. Sie hat mittlerweile ein Kind bekommen.