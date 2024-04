Dieser GZSZ-Liebling verabschiedet sich heute aus dem Kolle-Kiez

Berlin - Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen: Chryssanthi Kavazi (35) wird am heutigen Donnerstag zum vorerst letzten Mal bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zu sehen sein.

Chryssanthi Kavazi (35) hat sich bereits Ende Februar in die Babypause verabschiedet, ihre Figur Laura kehrt am heutigen Donnerstag Berlin den Rücken. © RTL / Pascal Bünning

Die 35-Jährige erwartet in Kürze ihr zweites Kind und hat sich daher bereits Ende Februar in die Babypause verabschiedet - durch die übliche Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten, war ihre Figur Laura zunächst aber weiterhin zu sehen.

Jetzt verabschiedet sich der GZSZ-Liebling aber auch vor der Kamera in die Auszeit. Laura wird für einige Zeit ein lukratives Jobangebot in Los Angeles wahrnehmen und sich vorübergehend, bereits kurz nach ihrer Hochzeit, von ihrem geliebten John trennen müssen.

Die vorerst letzten Augenblicke im Kolle-Kiez verbringen die zwei gemeinsam auf dem Balkon der Bachmann-WG, als Laura beim Blick auf die Uhr plötzlich hochschreckt, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

"Was, ist es schon so spät? Oh nein, ich dachte, Du hast die Uhrzeit im Blick?", wirft sie ihrem Gatten vor. Der hat jedoch eine süße Ausrede parat: "Es war viel schöner, Dich anzusehen". Eilig schnappt sich Yvonnes Tochter ihre Sachen, denn das bestellte Taxi ist gleich da.