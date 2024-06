GZSZ: So geht es für Zoe, John und Baby Clara weiter

Zoe lässt John in dem Glauben, dass er nicht der Vater ihrer Tochter Clara ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Bis das Ergebnis vorliegt, muss sich der Eventmanager aber noch ein bisschen gedulden und so nutzt er die Zeit, sich schon einmal ein bisschen mit seinem mutmaßlichen Nachwuchs vertraut zu machen.



Als Zoe gesundheitliche Probleme hat, holt er Baby Clara nämlich kurzerhand zu sich nach Hause, auch wenn er dadurch vor Yvonne in akute Erklärungsnot gerät.

Dann ist der Tag der Wahrheit da. John muss nur noch wenige Minuten warten, bis er endlich weiß, ob er tatsächlich der Vater des kleinen Mädchens ist.

Achtung, Spoiler!



Zu seiner Erleichterung fällt das Ergebnis negativ aus, er ist also offenbar nicht der Vater von Clara. John ahnt jedoch nicht, dass Zoe die Etiketten beim Vaterschaftstest vertauscht hat, doch was will die Ex-Agentin damit bezwecken?

"Zoe möchte John nicht erzählen, dass er der Vater ist, weil sie ihn und das Kind schützen will", erklärte Darstellerin Lara Dandelion Seibert (31) in einem RTL-Interview.