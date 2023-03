GZSZ: Zerbricht die Freundschaft endgültig? Katrin verrät Nina pikantes Detail

Carlos (l.) bekommt von Jo und Katrin (r.) ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. © RTL / Rolf Baumgartner

Kampflos aufgeben will Katrin aber nicht. Sie holt zum Gegenschlag aus und nimmt Carlos ins Visier. Er bekommt ein Jobangebot, das er nicht ausschlagen kann. Vorausgesetzt, er lässt Nina fallen.

"Sie haben mir deinen Job angeboten plus Gehaltserhöhung, mehr Urlaubstage und alles rückwirkend seit dem ersten Tag, bei dem ich bei W&L beschäftigt bin. Die haben mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte", beichtet der Charmeur in einem Vorschau-Video.

Carlos aber bleibt loyal und versichert Nina, an den Plänen festzuhalten. Er will in Zukunft mit ihr arbeiten: "Wenn ich an etwas glaube, dann zieh ich das auch durch. Unsere Firma wird groß."

Für Katrin und W&L ist das allerdings der nächste Tiefschlag. Als sie die beiden zufällig auf der Straße trifft, platzt ihr endgültig der Kragen. Sie sucht die Konfrontation: "Klär mich auf. Ist es das mexikanische Feuer? El fuego? Also an seinen fachlichen Qualitäten kann es ja wohl kaum liegen, dass du deine Karriere aufs Spiel setzt", giftet ihre Ex-Chefin über Carlos.

Nina will sich auf die Spielchen nicht einlassen, Katrin aber wird persönlich und verrät Nina ein pikantes Detail - nur um ihr wehzutun: "Er wird dir das Herz brechen. Du finanzierst ihm eine neue Firma und er vögelt munter mit deiner Schwester!"