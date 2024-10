GZSZ: So erfährt Matilda die Wahrheit über Jo Gerner

Gerner bleibt also nichts anderes übrig, als in den Angriffsmodus überzugehen, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt, denn Elinor will Berlin umgehend wieder verlassen - mit ihrem Kind.

Joachim erzählt Matilda (M.) im Beisein von Elinor, dass er ihr Vater ist. © RTL / Rolf Baumgartner

"Lass uns doch zum Ku'Damm gehen: Ein bisschen Shoppen, essen gehen - dann schaffen wir auch den Flieger um acht", schlägt sie Matilda vor, um ein Zusammentreffen mit Gerner zu verhindern.

Da hat sie die Rechnung aber ohne Jo gemacht. "Frau Kaltenbach", ruft er just in dem Moment, in dem Elinor ein Taxi heranwinkt. Die versucht vergeblich, ihre Tochter von einem Gespräch mit ihrem Ex abzulenken.

"Herr Doktor Gerner", begrüßt sie Joachim und will ihm ihre Mutter vorstellen, die das aber lieber selbst übernimmt. "Elinor Kaltenbach, ich bin die Mutter von Matilda. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt", begrüßt sie ihn und tut so, als würde sie ihn nicht kennen.

Auf dieses Spielchen lässt sich Gerner aber nicht ein. "Kennt ihr euch?", fragt Matilda überrascht. "Ja, wir kannten uns, vor fast 30 Jahren", erklärt Jo und löst großes Erstaunen bei ihr aus. "Matilda, ich bin dein Vater!", lässt er die Bombe endlich platzen.

