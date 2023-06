GZSZ-Luis lässt vor Yvonne die Escort-Bombe platzen: "Moritz geht anschaffen"

Luis lässt vor Yvonne die Bombe platzen. © RTL / Rolf Baumgartner

Was zunächst verlockend klang, bringt aber auch seine Schattenseiten mit sich. Moritz ist in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das bekommt das Ex-Model mehr und mehr zu spüren.

Als Yvonne im Krankenhaus lag, konnte er sie wegen eines Dates schon nicht besuchen, jetzt muss Mo seine Mutter erneut enttäuschen. Sie hat endlich akzeptiert, dass Laura bei dem Flugzeugabsturz vermeintlich ums Leben gekommen ist.

Bei der Beerdigung wird Lauras geliebter Halbbruder jedoch fehlen. Er sagt per Telefon ab, wie die Wochenvorschau bereits zeigt. Was er aber nicht weiß: Yvonne ist während des Anrufs nicht allein.

"Moritz ... Er kommt nicht zur Beerdigung. Er sagt, er schafft es nicht und er möchte bei seinem Freund", erzählt Yvonne Luis von der Absage.

Dass ihr Sohn nicht kommen wird, trifft Yvonne sehr. Gleichzeitig zeigt sie aber auch Verständnis: "Jeder trauert auf seine Weise."



Sein Ex-Freund weiß allerdings den wahren Grund: Seine Abmachung mit Volker. "Ja, genau. In Genf beim Shoppen", platzt Luis der Kragen. "Die beiden machen sich ein schönes Wochenende - und Volker bezahlt alles, solange Moritz tut, was er will."