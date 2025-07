Liebes-Geständnis bei GZSZ zum blödesten Zeitpunkt? "Ich wollte das nicht, aber ..."

Die Liebe zum Schlager hat Michi (r.) und Yvonne noch näher zueinander gebracht. © RTL / Rolf Baumgartner

Der GZSZ-Liebling hatte sich zwar von Jo Gerner getrennt, dennoch könnten die Zeichen auf Liebes-Comeback stehen - allerdings nicht mit ihrem Professor. Der Michi-Man hat sich wieder in seine Ex-Frau verliebt.

Er kämpft schon länger gegen seine Gefühle an, im Mauerwerk aber platzt es aus ihm heraus. Michi gesteht Yvonne seine Liebe, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Ich wollte das nicht ... aber ich habe mich wieder in dich verknallt", beichtet Yvonnes Ex-Mann.

Ein Liebes-Geständnis mit dem vermutlich schlechtesten Timing, stehen Yvonne und Michi, die neuerdings als Schlager-Duo unterwegs sind, doch kurz vor ihrem großen Auftritt.

Als Michi aber eine letzte Umarmung genervt abweist, merkt auch seine Ex-Frau, dass etwas nicht stimmt. "Was ist denn los mit dir", will sie wissen. "Sag mal strenge ich dich jetzt schon so an, dass nicht einmal eine Umarmung drin ist?"