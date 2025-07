Darum geht GZSZ-Star Anne Menden das Krebs-Drama so nah: "Mir sind dabei die Tränen gekommen"

Emily ermutigt Tobias zu dem drastischen Schritt und schneidet ihm die Haare ab. © RTL / Anna Riedel

Eine emotionale Szene, die auch bei Emily Spuren hinterlässt. Seine Ex ist es, die ihm bei dem drastischen Schritt beisteht, als er sich die Haare in echt abrasiert.

"Das war ein unglaublich emotionaler Moment, auch für mich persönlich. Wir wussten alle, was das für Tobias in der Geschichte bedeutet - und was es für Jan Kittmann bedeutet, dass er sich wirklich die Haare abschneiden lässt. Ich hatte richtig Herzklopfen und mir sind dabei auch die Tränen gekommen", berichtet GZSZ-Star Anne Menden (39).

Die Schauspielerin kann gut nachempfinden, wie es in Tobias und auch in Emily aussieht. "Solche Geschichten lassen einen natürlich nicht komplett los. Gerade wenn man jemanden spielt, der einer geliebten Person in einer schweren Zeit beisteht, berührt einen das auch privat", so die 39-Jährige.

Die emotionale Story weckt auch schmerzhafte Erinnerungen bei dem GZSZ-Star: "Viele haben schon einmal jemanden wegen Krebs verloren - ich selbst erst letztes Jahr eine gute Freundin. Diese Gefühle kommen dabei natürlich hoch."