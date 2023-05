Baby von GZSZ-Star Olivia Marei ungefragt nackt beim Wickeln fotografiert

Olivia Marei verbringt mit ihrer Familie jetzt erst einmal einen Monat in Wien, bevor die nächste Entdeckungsreise ansteht. © Screenshot/Instagram/oliviamarei (Bildmontage)

Außerdem sei es auch oft so gewesen, dass einfach Menschen auf sie zukamen "und die Kleinen geküsst, umarmt oder auch am Popo berührt haben".

Von ihren Followern wollte sie in diesem Zusammenhang gern wissen, wie die in solchen Situationen reagiert hätten, weil sie im Nachhinein noch immer daran zu knabbern habe, "dass ich manchmal so perplex war und die Person dann schon wieder weg war, bevor ich überhaupt was machen konnte", gab Olivia preis.

Für sie sei es ein No-Go, aber in Südostasien an der Tagesordnung. Es seien so viele Fotos geschossen worden, dass sie gar nicht mehr hinterhergekommen sei und es beschäftige sie sehr, dass sich jetzt "bestimmt Fotos unserer Kinder auf fremden Handys befinden".

Ihrem älteren Sohn, der mittlerweile fünf Jahre alt ist, habe sie in diesem Zusammenhang beigebracht, dass man seine Privatsphäre respektieren müsse und er jederzeit das Recht habe "Nein" zu sagen.

Jetzt verweilt die Familie erst einmal für einen Monat in der österreichischen Hauptstadt, bevor es dann auf die nächste Reise geht, dann hoffentlich wieder mit vielen schönen Eindrücken und weniger aufdringlichen Menschen.