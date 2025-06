GZSZ-Star gibt zu: Das veränderte sie an ihrer Rolle

Ulrike Frank ist seit über 20 Jahre Teil von "GZSZ". Am TAG24-Mikrofon verriet sie, was sie in den ganzen Jahren an ihrer Rolle veränderte.

Von Alice Nägle

Hamburg/Potsdam - Seit mehr als 20 Jahren spielt sie Katrin Flemming in der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)": Ulrike Frank (56). Im Interview mit TAG24 verriet sie jetzt, was auf ihren Wunsch an ihrer Rolle geändert wurde.

Ulrike Frank (56, GZSZ) verriet am roten Teppich, was sie sich für ihre Rolle wünschte. © Madita Eggers/TAG24 "Tatsächlich hat Katrin Flemming auf meinen Wunsch nun mehr flache Schuhe an. Tatsächlich sind es immer sehr lange Drehtage [...] und da ist es ganz gut mal abzuwechseln", verriet der langjährige GZSZ-Star am TAG24-Mikrofon am roten Teppich der Ernstings Family Fashion Show am gestrigen Dienstagabend. Im Empire Riverside Hotel unmittelbar in der Nähe der Landungsbrücken stand die 56-Jährige selbst auf dem Laufsteg und präsentierte die Outfits der Herbst/Winter-Kollektion 2025/2026 des deutschen Modelabels. Abseits ihres kreativen Berufes vor der Kamera interessiert sich Frank nämlich auch für Kleidung. "Mode ist auch Kunst unter Umständen. Und etwas worin man sich wohlfühlen sollte. Ist auch etwas Wichtiges in meinem Beruf", erklärte sie und verriet ein wichtiges Detail: "Die Schuhe sind da tatsächlich mit das wichtigste - die machen den Gang, den Stand, die Haltung." GZSZ Schauspieler Seit zehn Jahren ein Traumpaar: So haben sich GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck kennengelernt Bis zur Bitte, die Schuhauswahl der GZSZ-Figur um entspannte Treter zu erweitern, trug Katrin Flemming in der Serie fast 20 Jahre lang ausnahmslos Pumps. Wie sieht es aber im Alltag von Ulrike aus, wollten wir wissen?

Das hat Ulrike Frank von ihrer Rolle Katrin Flemming übernommen